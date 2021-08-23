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«Придаёт новый импульс заряда, энергии». Как о большом педсовете отзываются региональные педагоги?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какой быть национальной системе образования в ближайшее десятилетие? Стратегию определит большой августовский педсовет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 23 августа в Минске около 1 000 педагогов, руководителей учреждений образования, представители власти, общественных объединений и профсоюзов будут обсуждать насущные для отрасли вопросы.
Дистанционное обучение, развитие инклюзивного обучения, а также совершенствование подготовки педагогических кадров. Определить главные направления для развития образовательной сферы – та задача, которая стоит перед профессиональным сообществом. Среди участников педсовета и директор Витебского государственного технического колледжа, где уверены: белорусские школы и университеты необходимо цифровизировать, кроме этого, не забывать и о воспитании молодежи.
Александр Лосякин, директор Витебского государственного технического колледжа:
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Новости Беларуси. Какой быть национальной системе образования в ближайшее десятилетие? Стратегию определит большой августовский педсовет, сообщили в программе...
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