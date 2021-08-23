Остановка регистрации ИП, экономика растет, санкции бьют по белорусам: новости недели в видеообзоре Myfin.by

Источник материала: Myfin



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00:28 Итоги торгов на БВФБ за неделю. За неделю доллар прибавил более копейки, оттолкнувшись от двухмесячного минимума.



00:43 Новый минимум по валютным вкладам. По данным Нацбанка со счетов утекло 131 млн долларов. А общий объем валютных вкладов в белорусских банках обновил минимум десятилетия.

01:20 Зеленые кредиты от БТА-Банк и БПС-Сбербанк. Все больше банков предлагает «зеленые кредиты» – на покупку электромобилей. На неделе отметились БТА-Банк и БПС-Сбербанк.

02:12 Необычайно низкий курс доллара и причины этого. Эксперты объясняют причину падения курса: одна из них – впервые за полтора года белорусы стали чистым продавцом валюты. Но это не все.

03:04 Рост основных экономических показателей, включая ВВП. Четыре из шести запланированных правительством показателя продемонстрировали высокую динамику, включая рост зарплат.

03:55 Абсолютбанк попал под санкции. Он объявил об остановке обслуживания карт Visa и прекращении международных переводов и платежей в валюте. Что еще не будет работать?

04:09 Мнение эксперта о санкциях и их последствиях. Американские вторичные санкции могут затронуть существенную часть компаний в Беларуси.

04:44 Остановлена регистрация ИП. Как объяснили чиновники, это связано с техническими проблемами. Но не все так просто.

05:19 Итоги недели на рынке криптовалют. Держателям криптовалюты пришлось поволноваться вместе с взлетами и падениями биткоина.

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