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Израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа

23.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа

Вновь неспокойно в зоне палестино-израильского конфликта. Авиация Тель-Авива нанесла ракетные удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа.

Обстрелу подверглась электростанция неподалеку от лагеря палестинских беженцев в центральной части анклава. Также ракетные снаряды выпущены по городу Хан-Юнис на юге сектора и по нескольким районам Газы на севере. Так ВВС Израиля ответили на беспорядки, которые вспыхнули на границе. Палестинцы провели акцию к 52-й годовщине пожара в мечети Аль-Акса, а также против оккупации Израиля. После столкновений пострадали 25 человек, среди них подросток. Это не первый случай нарушения режима прекращения огня между Израилем и сектором Газа. 

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Вновь неспокойно в зоне палестино-израильского конфликта. Авиация Тель-Авива нанесла ракетные удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа. Обстрелу...
 
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