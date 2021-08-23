Израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа

Источник материала: ОНТ

Вновь неспокойно в зоне палестино-израильского конфликта. Авиация Тель-Авива нанесла ракетные удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа.

Обстрелу подверглась электростанция неподалеку от лагеря палестинских беженцев в центральной части анклава. Также ракетные снаряды выпущены по городу Хан-Юнис на юге сектора и по нескольким районам Газы на севере. Так ВВС Израиля ответили на беспорядки, которые вспыхнули на границе. Палестинцы провели акцию к 52-й годовщине пожара в мечети Аль-Акса, а также против оккупации Израиля. После столкновений пострадали 25 человек, среди них подросток. Это не первый случай нарушения режима прекращения огня между Израилем и сектором Газа.

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