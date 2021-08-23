Девушка красила волосы, а кот запрыгнул ей на спину и вымазался. Реакция хозяйки не понравилась интернет-пользователям (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Ролик с котом, который вымазался краской, опубликовал ridus.ru .

Девушка решила покрасить часть волос в зеленый цвет. Когда она снимала процесс на видео, кот запрыгнул на спину хозяйки и вымазался краской.





Некоторых интернет-пользователей рассмешил любопытный кот, а других – разочаровали действия девушки: «И зачем ты снимаешь? Помогла бы лучше коту», «Лол, у кота просто переходный период, хочется экспериментов», «Кот не удержался и стал панком!», «Скорее мой кота, чего стоишь с камерой», – писали они.

Позже в комментариях девушка написала, что сразу после того, как перестала снимать, отправила кота мыться – с ним все в порядке.

Фото: depositphotos.com

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