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В Минске простятся с легендой Купаловского театра Галиной Орловой
Источник материала: ОНТ
Прощание с легендой. Сегодня в Минске простятся с народной артисткой БССР, старейшей актрисой Купаловского театра Галиной Орловой!
Церемония на родной сцене, преданность которой она хранила более 60 лет. Также Галина Орлова снималась в кино, участвовала в радиопостановках. А первые шаги уроженка Витебска делала на сцене Колосовского театра, после стала звездой Купаловского. Галина Орлова была замужем за известным актером Николаем Еременко. Сын пары – кинозвезда Николай Еременко-младший. Оба ушли из жизни практически одновременно и похоронены на Восточном кладбище Минска. Галины Орловой не стало на 93-м году жизни.
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Прощание с легендой. Сегодня в Минске простятся с народной артисткой БССР, старейшей актрисой Купаловского театра Галиной Орловой! Церемония на родной сцене,...
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