ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске простятся с легендой Купаловского театра Галиной Орловой

23.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске простятся с легендой Купаловского театра Галиной Орловой

Прощание с легендой. Сегодня в Минске простятся с народной артисткой БССР, старейшей актрисой Купаловского театра Галиной Орловой! 

Церемония на родной сцене, преданность которой она хранила более 60 лет. Также Галина Орлова снималась в кино, участвовала в радиопостановках. А первые шаги уроженка Витебска делала на сцене Колосовского театра, после стала звездой Купаловского. Галина Орлова была замужем за известным актером Николаем Еременко. Сын пары – кинозвезда Николай Еременко-младший. Оба ушли из жизни практически одновременно и похоронены на Восточном кладбище Минска. Галины Орловой не стало на 93-м году жизни. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прощание с легендой. Сегодня в Минске простятся с народной артисткой БССР, старейшей актрисой Купаловского театра Галиной Орловой!  Церемония на родной сцене,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Народные приметы 23 августа. Считается, что сегодня можно вернуть красоту и молодость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by