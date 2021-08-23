Рисовую кашу можно есть не всем. Вот кому нужно ограничивать ее употребление

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА «Новости», что ценного содержится в рисовой каше и кому она противопоказана.

В отварном рисе всего 110–120 калорий на 100 г продукта. Сытость надолго обеспечивают сложные углеводы. Жиров в рисовой крупе – всего 2,6 г на 100 г.

Рис усваивается легко и полезен при заболеваниях ЖКТ – диарее, вздутии живота. Жидкие рисовые каши на воде рекомендуются при остром гастрите. Но если есть склонность к запорам, то рис нельзя употреблять чаще, чем два раза в неделю.

Фото: depositphotos.com

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