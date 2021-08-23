Источник материала: ОНТ

Украина рискует зимой остаться без отопления. Перед холодным сезоном запасы топлива не просто ниже плановых, но и близки к критическим. И тревогу бьют не только СМИ, а также трансгазовая и энергетические кампании.

Запасы газа в хранилищах в августе – только 57%. Не лучше ситуация и с твердым топливом. Угля на складах ТЭС на начало августа на треть меньше, чем должно быть по плану. Кроме того, не работают 15 энергоблоков. В «Укрэнерго» подчеркнули: ситуация с накоплением угля в стране критическая. Из-за этого она может не успеть подготовиться к зимнему периоду. В прошлом году избежать коммунальной катастрофы помогли Беларусь и Россия. Однако уже в мае, несмотря на кризис украинской энергетики, официальный Киев отказался от электричества соседей. Все это бьет по кошельку простых людей. Тарифы на ЖКХ в Украине растут. С января коммунальные протесты несколько раз прокатились по стране.

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