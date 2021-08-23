Федерация профсоюзов проверила цены и ассортимент школьных базаров

Источник материала: ОНТ

От карандаша до школьной формы! Федерация профсоюзов провела мониторинг цен на весь школьный ассортимент.

В поле зрения попали как государственные, так и частные магазины, а также рынки в Минске и регионах. В первую очередь обращали внимание на стоимость товаров белорусских производителей. Чтобы собрать ребенка в школу, родителям понадобится немного больше денег, чем в прошлом году. Цены на отдельные товары выросли – от 6% до 10%. В денежном эквиваленте это порядка 100 рублей.

Наиболее уязвимые семьи, многодетные и воспитывающие детей-инвалидов, Федерация профсоюзов поддержит финансово. Помогают родителям и многие предприятия, где в коллективных договорах заложены меры поддержки для семей со школьниками. Не забывают профсоюзы и про детей в интернатах. Благотворительная акция «Профсоюзы – детям» охватывает всю страну.

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