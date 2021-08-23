Гороскоп на 23 августа: Близнецы проявят изобретательность, а у Козерогов появятся предложения, от которых сложно отказаться

Источник материала: ОНТ

У Овнов время активного сотрудничества с бизнес-партнёрами. Звёзды советуют вам не игнорировать мнение компаньонов. День отлично подходит для небольшого путешествия.

Тельцы смогут переделать все домашние дела, а вечером отправиться в гости. Для получения желаемой должности на работе вам придётся хорошо потрудиться и повысить свой авторитет.

Близнецам звёзды советуют быть внимательными в решении финансовых вопросов. Это поможет избежать значительных потерь. Старайтесь следовать намеченным планам и проявлять изобретательность.

Раки, сегодня вам пригодится умение выходить из нестандартных ситуаций. Идите на уступки только тем людям, которые этого заслуживают. Принимая решения, помните, что утро вечера мудрее.

Львы рискуют заключить невыгодную сделку и совершить эффектную, но бесполезную покупку. Вторая половина дня более удачная. Вы легко сможете реализовать то, что задумали.

Девы с удовольствием будут использовать свободное время для отдыха, общения с детьми и старшими родственниками. Не упускайте прекрасный день для того, чтобы уладить давнюю ссору.

Весы, хорошо подумайте, прежде чем порвать существующие отношения. В деловой сфере на первый план выйдут вопросы, связанные с инвестициями и поиском дополнительных доходов.

У Скорпионов возникнет ситуация, которая позволит вам показать себя с лучшей стороны. Вы можете спокойно строить планы на будущее и развивать новаторские идеи.

Стрельцам звёзды дарят отличное настроение. Деловая встреча, запланированная на сегодня, может пройти интересно, а результат принесёт выгоду. Будьте внимательными к своим любимым.

У Козерогов возможны предложения, от которых вы не сможете отказаться. В отношениях с людьми старайтесь не доверять тем, кто вас уже неоднократно разочаровывал.

Водолеи, будьте готовы побаловать себя и родных новыми вещами, мебелью и приятными подарками. Сегодня вам не стоит себя переутомлять и слишком много работать.

Звёзды советуют Рыбам направить свою энергию на активные спортивные тренировки, поход по магазинам или перестановку мебели. Старайтесь не изменять своим принципам.

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