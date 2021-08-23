Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится для обсуждения ситуации в Афганистане

Источник материала: ОНТ

Чтобы сверить часы на фоне ситуации в Афганистане. 23 августа в режиме видеоконференции пройдет внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которую входит и Беларусь.

Она состоится под председательством президента Таджикистана. Участники обсудят положение дел в Афганистане и его влияние на безопасность государств-участников Союза. Уже началась подготовка к военным учениям ОДКБ возле границы Таджикистана и Афганистана. В случае обострения обстановки союзнику, официальному Душанбе, будет оказана необходимая помощь. Но, как подчеркивают в организации, приоритет для нее – дипломатические средства.

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