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Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится для обсуждения ситуации в Афганистане

23.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится для обсуждения ситуации в Афганистане

Чтобы сверить часы на фоне ситуации в Афганистане. 23 августа в режиме видеоконференции пройдет внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которую входит и Беларусь. 

Она состоится под председательством президента Таджикистана. Участники обсудят положение дел в Афганистане и его влияние на безопасность государств-участников Союза. Уже началась подготовка к военным учениям ОДКБ возле границы Таджикистана и Афганистана. В случае обострения обстановки союзнику, официальному Душанбе, будет оказана необходимая помощь. Но, как подчеркивают в организации, приоритет для нее – дипломатические средства. 

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Чтобы сверить часы на фоне ситуации в Афганистане. 23 августа в режиме видеоконференции пройдет внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в...
 
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