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Аэропорт Кабула закрыт на 48 часов

23.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аэропорт Кабула закрыт на 48 часов

Уже неделю главные мировые новости приходят из Афганистана, где ситуация остается нестабильной. Гуманитарный кризис набирает обороты. Из страны бегут люди, в давке аэропорту погибли семь человек. 

После захвата талибами Кабула тысячи афганцев в страхе за свою жизнь пытаются попасть на эвакуационный рейс в Европу. У многих нет документов и военные НАТО, которые охраняют воздушную гавань, не пускают их внутрь. В аэропорту хаос, не редкость столкновения и перестрелки. Накануне стало известно, что воздушную гавань закрыли на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже на территории комплекса. Стабилизируется ли ситуация в Афганистане, и как эти события повлияют на внутреннюю политическую борьбу в США – повод для дискуссий в экспертной среде. 

Продолжается в стране и внутреннее противостояние. На севере Афганистана, в Панджшерском ущелье, остатки правительственных войск организовали ополчение. В конце недели им удалось отбить у талибов три района в провинции Баглан. Однако позже боевики вернули контроль над одним из них. В Афганистане устанавливают законы шариата. В некоторых провинциях женщинам запретили ходить на работу, а девочкам – в школу. 

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Уже неделю главные мировые новости приходят из Афганистана, где ситуация остается нестабильной. Гуманитарный кризис набирает обороты. Из страны бегут люди, в...
 
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