Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

realt.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что происходит на рынке недвижимости Минска? Продажи квартир сократились во всех сегментах.

Тем временем, предложение на рынке, наоборот, увеличилось.Продажи квартир сократились во всех сегментах. Исключение - только “трешки”, число сделок с которыми уменьшилось не так сильно - только на 10%. Тем не менее, несмотря на это общая структура спроса практически не изменилась: доля 1-комнатных квартир по-прежнему остается более высокой, чем обычно - 46%, удельный вес 2-комнатных квартир - около трети.“Бум” спроса на квартиры в новых готовых домах уже месяц отсутствует - доля сделок с такими ними в июле также практически не превышает среднемесячных 12−13%.