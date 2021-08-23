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Что происходит на рынке недвижимости Минска?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Тем временем, предложение на рынке, наоборот, увеличилось.
Продажи квартир сократились во всех сегментах. Исключение - только “трешки”, число сделок с которыми уменьшилось не так сильно - только на 10%. Тем не менее, несмотря на это общая структура спроса практически не изменилась: доля 1-комнатных квартир по-прежнему остается более высокой, чем обычно - 46%, удельный вес 2-комнатных квартир - около трети.
“Бум” спроса на квартиры в новых готовых домах уже месяц отсутствует - доля сделок с такими ними в июле также практически не превышает среднемесячных 12−13%.
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Продажи квартир сократились во всех сегментах.
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