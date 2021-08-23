Лукашенко потерял надежду отказаться от перемен: к чему его подталкивает Путин

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Почему большинство уверено, что это требование России?

«Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства».

«Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия и не руководство России (как сейчас эти идеи принято подкидывать в России) заставляют Лукашенко Конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно», – заявил Лукашенко в марте нынешнего года.

Почему считается, что сам Лукашенко не хотел бы изменения Конституции?

«Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их лозунг: «Перамены, перамены, перамены». И мы сказали: да, нужны перемены».

Каких главных изменений в политической системе Беларуси ожидать?

«И когда я говорю о Конституции, роль ВНС я вижу в том, чтобы наше поколение – Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже, несмотря на его молодость, – мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство. Отойти на какие-то запасные позиции (военные меня поймут), чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться».

«Молитесь Богу, чтобы я согласился еще быть председателем Всебелорусского народного собрания».

«У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы «растворим» будущего президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет». (20 марта)

«Надо делать нормальную Конституцию. Без всякого двоевластия. Чтобы президент был президентом, Главой государства, и так далее и тому подобное» (20 августа).

Когда Лукашенко уйдет с поста президента?

«Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет», – сказал Лукашенко 30 июля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко потерял надежду отказаться от перемен: к чему его подталкивает Путин Почему считается, что сам Лукашенко не хотел бы изменения Конституции?

Белорусские власти продолжают процесс по изменению Конституции.отвечает на главные вопросы по этой теме на данный момент.Впервые вопрос об изменении белорусской Конституции был поднят. Во время встречи св сентябре 2020 года российский президент в присутствии журналистов заявил, что считает эту инициативу «логичной и своевременной».Далее должностные лица России многократно говорили о том, что выходом из кризиса в Беларуси станет изменение политической системы.В последний раз об этом заявил Путин во время встречи с канцлером ФРГв пятницу 20 августа:Но давление Кремля нехотя намекнул и сам Лукашенко. Как часто бывает с ним – в форме отрицания.О давлении России намекают и другие факты. Например, неожиданный поход руководителя Беларуси в СИЗО КГБ на разговор со своими оппонентами осенью прошлого года.Руководитель Беларуси и другие представители власти до сих пор продолжают заявлять, что системных ошибок при существующем режиме допущено не было.Поведение Лукашенко свидетельствует, что тема изменения основного закона страны ему неприятна. На «Всебелорусском народном собрании» о подготовке референдума он объявил чуть ли не вскользь и в конце мероприятия.В последние месяцы Лукашенко неоднократно заявлял, что чиновники и силовики якобы в недоумении: зачем менять действующую Конституцию?Главное его объяснение выглядит так (из выступления 20 августа):Кроме того, Лукашенко неоднократно демонстрировал, что точно не знает, какой должна быть новая Конституция. А раз у него нет этого понимания, то возникает вопрос, почему он двигается в сторону изменений?Кстати, Конституционная комиссия должна была внести ему на рассмотрение проект нового основного закона страны 1 августа, но теперь этот срок перенесен на 1 сентября.В июле был опубликован черновой проект новой Конституции. Главное нововведение – придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию (ВНС).Этой структуре дается право определять основные направления внутренней и внешней политики, заслушивать отчеты президента, премьер-министра и других руководителей страны. Постоянно действующим органом ВНС будет президиум.20 августа Лукашенко четко дал понять, что намерен уйти на пост руководителя нового органа:Это также говорит о том, что Лукашенко потерял надежду отказаться от изменения политической системы.Ранее, 9 августа, он отмечал:При этом руководитель Беларуси вынужден выполнять требование России, которая, вероятно, не желает видеть его главным должностным лицом в стране.Эксперты отмечают, что в проекте новой Конституции за президентом остаются главные полномочия. И сам Лукашенко несколько раз говорил о том, что размывать функции президента нельзя.Недавно руководитель Беларуси подтвердил планы о проведении референдума в начале 2022 года.Но при этом никак не поясняется, когда могут пройти новые президентские выборы. Можно назвать два варианта. Первый: в относительно короткий срок после изменения Конституции (2022-й или 2023-й годы).Второй вариант выглядит более вероятным с учетом характера Лукашенко: он попытается досидеть на посту президента до 2025 года: времени окончания нынешнего срока.