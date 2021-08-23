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Где ГАИ расставила ловушки
Источник материала: Навiны
Кроме стационарных датчиков контроля скорости сегодня на дорогах страны будут «нести службу» и мобильные радары.
В частности на Гродненщине они будут находиться в следующих местах:
Столичные автоинспекторы свои радары расставят в полдень:
c 12:00 до 24:00
с 19:30 до 03:00
Кроме этого экипажи ДПС возьмут под усиленный контроль участок трассы М-1 Брест — Минск — граница РФ в Витебской области.
Как сообщили в ГАИ, особое внимание будет уделено недопущению грубых нарушений ПДД: пьяному и бесправному вождению; правил обгона; перевозки пассажиров (в первую очередь детей); не пропуск пешеходам.
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Кроме стационарных датчиков контроля скорости сегодня на дорогах страны будут «нести службу» и мобильные радары.
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