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На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»

23.08.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 280 команд из 43 государств. Армейские международные игры разворачиваются на полигонах 11 стран, в том числе и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»

На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»

У нас пройдут конкурсы «Полярная звезда», «Снайперский рубеж» и «Уверенный прием». В свою очередь белорусские военнослужащие будут выступать в Армении, Алжире, Вьетнаме, Казахстане, Катаре, Китае, Узбекистане и России. Именно там зародились самые престижные на планете Армейские игры.

На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»

На АрМИ-2021 впервые пройдёт конкурс «Армия культуры»

Каждый год они прирастают не только количеством участников, но и новыми номинациями. Так, впервые состоится первенство творческих коллективов. В конкурсе «Армия культуры» наши стартуют под номером 13.

 
 
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Новости Беларуси. Более 280 команд из 43 государств. Армейские международные игры разворачиваются на полигонах 11 стран, в том числе и в Беларуси, сообщили в программе...
 
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