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Хакеры или «модернизация»?

23.08.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По всей Беларуси в воскресенье люди сообщали о сбоях в работе карточек. Что известно?

Хакеры или «модернизация»?
22 августа из разных уголков Беларуси поступали массовые сообщения о сбоях в работе терминалах для оплаты карточками. По сообщениям в различных СМИ, они не работали в магазинах, кафе, ресторанах и на заправках.

Сообщения о сбоях приходили из Гомеля, Бреста, Минска, Фаниполя, Витебске, Орши, Новополоцке, Слониме, Бобруйске, Турове, Сморгони. Частично с проблемами работают терминалы в Гродно.

По словам людей, которые столкнулись со сбоем, кассиры объясняли это отсутствием связи с сервером.

«Не проходят платежи в аптеках, а если и проходят, то через раз. Не смогла оплатить как минимум в двух аптеках на вокзале в Минске: в первой оплата прошла с трудом, во второй вообще не прошла. В тоже время в магазине «Соседи» на том же вокзале все отлично. Фармацевтка в аптеке говорила, что провайдеры кому-то сообщили о возможных проблемах с оплатой из-за начала модернизации и проверки систем», — писали очевидцы.

Другие же заявляли, что «это хакеры».

Впрочем, о масштабах сбоя и его продолжительности судить сложно. По некоторым данным, проблема довольно быстро разрешилась, пишет Onliner.

Белорусский процессинговой центр сообщал, что 20 августа с 12:25 до 17:09 «имела место частичная неработоспособность одного из аппаратно-программных комплексов, обеспечивающего дополнительную аутентификацию при проведении операций в сети Интернет». Однако о сбоях 22 августа ничего н� сообщается.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По всей Беларуси в воскресенье люди сообщали о сбоях в работе карточек. Что известно?
 
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