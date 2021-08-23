Хакеры или «модернизация»?

22 августа из разных уголков Беларуси поступали массовые сообщения о сбоях в работе терминалах для оплаты карточками. По сообщениям в различных СМИ, они не работали в магазинах, кафе, ресторанах и на заправках.





Сообщения о сбоях приходили из Гомеля, Бреста , Минска, Фаниполя, Витебске , Орши, Новополоцке, Слониме, Бобруйске, Турове, Сморгони. Частично с проблемами работают терминалы в Гродно.





По словам людей, которые столкнулись со сбоем, кассиры объясняли это отсутствием связи с сервером.





«Не проходят платежи в аптеках, а если и проходят, то через раз. Не смогла оплатить как минимум в двух аптеках на вокзале в Минске: в первой оплата прошла с трудом, во второй вообще не прошла. В тоже время в магазине «Соседи» на том же вокзале все отлично. Фармацевтка в аптеке говорила, что провайдеры кому-то сообщили о возможных проблемах с оплатой из-за начала модернизации и проверки систем», — писали очевидцы.





Другие же заявляли, что «это хакеры».





пишет Onliner. Впрочем, о масштабах сбоя и его продолжительности судить сложно. По некоторым данным, проблема довольно быстро разрешилась,Onliner.





Белорусский процессинговой центр сообщал, что 20 августа с 12:25 до 17:09 «имела место частичная неработоспособность одного из аппаратно-программных комплексов, обеспечивающего дополнительную аутентификацию при проведении операций в сети Интернет». Однако о сбоях 22 августа ничего н� сообщается.



