Власти Польши предложили кочующим на границе Беларуси нелегалам палатки, кровати и еду. Что ответят власти Беларуси?

«Польша обратилась с запросом о текущих потребностях, заявив о своей готовности оказать прямую помощь, включающую, в частности, палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также, при необходимости, продукты питания и лекарства», — сообщили на сайте польского ведомства.





Там добавили, что «польская сторона готова немедленно отправить конвой с гуманитарной помощью», учитывая серьезность ситуации.





«При согласии белорусской стороны заход колонны на территорию Беларуси Государственным агентством стратегических резервов будет планироваться через ближайший пограничный переход и будет проходить по кратчайшему маршруту к месту пребывания иммигрантов», — добавили в польском МИД.





Известно, что на нейтральной территории, на польско-белорусской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве около 30 беженцев из Афганистана находятся под охраной силовых структур двух Польши и Беларуси уже 14 дней. Пограничники помешали им нелегально пересечь границу Польши со стороны Беларуси, пишет interfax.by. Иммигранты кочуют вдоль польской границ. Они говорят, что вернуться в Беларусь тоже не могут.





Напомним, с начала августа границу Польши и Беларуси попытались нелегально пересечь более 2100 человек. В связи с эти власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев, пишет Deutsche Welle. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны.





Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил 18 августа, что «на охрану границы с Беларусью направили более 900 военнослужащих», а солдаты проложили на приграничной полосе более 100 км ограждений. Также начинают прокладку еще 50 км.





Телеграф. В Литве и Латвии заметили, что количество мигрантов, которые пытаются нелегально пересечь границу из Беларуси, уменьшилось и ситуация стабилизировалась. А вот Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что «несколько тысяч до сих пор бродят по лесам Западной Беларуси», писал



