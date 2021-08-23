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В Москве на стадионе «Лужники» задержали болельщиков с бело-красно-белым флагом
Источник материала: Партизан
Российская полиция задержала двух болельщиков за то, что они во время матча по пляжному футболу на стадионе «Лужники» в Москве между командами Беларуси и Швейцарии вывесили бело-красно-белый флаг, сообщает ОВД-Инфо.
Им вменяют нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП).
Ночь до суда они проведут за решеткой.
К слову, команда Беларуси проиграла со счетом 3:7.
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Российская полиция задержала двух болельщиков за то, что они во время матча по пляжному футболу на стадионе «Лужники» в Москве между командами Беларуси и...
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