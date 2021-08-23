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Роман Головченко / БЕЛТА

"ЕЭК внимательно отслеживает ситуацию. Надеюсь, комиссия к следующему саммиту глав государств подготовит информацию и предложения о том, каким будет коллективный ответ ", — сказал он.

"Мы считаем, что западные санкции политически мотивированы и нацелены на отдельные страны, а не на ЕАЭС в целом", — говорили в июне в Нур-Султане.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Головченко рассчитает на совместный ответ ЕАЭС на санкции В настоящее время с санкциями столкнулись Беларусь и Россия.

Об этом заявил в интервью белорусскому телевидению премьер-министрГоловченко предположил, что это могут быть "меры компенсационного характера, меры поддержки той страны - участницы ЕАЭС, которая подвергается этому давлению".В настоящее время с санкциями столкнулись Беларусь и Россия, но, по словам премьера, "с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной абсолютно для любого государства".Ранее одна из стран-членов ЕАЭС — Казахстан — уже предупреждала, что не намерена работать над "консолидированным ответом" на санкции Запада против Беларуси и России.