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Венедиктов: Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко

23.08.2021 09:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Венедиктов: Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко
Алексей Венедиктов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Встреча канцлера Германии и президента России состоялась 20 августа.

На встрече в Кремле канцлер ФРГ Ангела Меркель просила президента РФ Владимира Путина повлиять на Александра Лукашенко.

Как заявил в эфире программы «Будем наблюдать» на своей радиостанции главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, в программе переговоров тема Беларуси «конечно была».

«Они заняли прямо противоположные позиции и, конечно, я даже не сомневаюсь, что Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко, прежде всего в части выпуска политзаключенных. Даже сомнения нет. Даже, скажем так, я знаю. Тут даже не догадка. Не конструкция, а знание», — заявил главред.
 
 
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С тем, чтобы белорусский правитель выпустил политзаключенных.
 
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