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Алексей Венедиктов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Они заняли прямо противоположные позиции и, конечно, я даже не сомневаюсь, что Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко, прежде всего в части выпуска политзаключенных. Даже сомнения нет. Даже, скажем так, я знаю. Тут даже не догадка. Не конструкция, а знание», — заявил главред.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Венедиктов: Меркель просила Путина повлиять на Лукашенко С тем, чтобы белорусский правитель выпустил политзаключенных.

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