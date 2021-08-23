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Мария Колесникова и Максим Знак в суде / sputnik.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адвокат Максима Знака: Предъявленное обвинение не основано на реальности Закрытый процесс продолжится 23 августа в 09:30 в суде Минского района на Маяковского, 199а.

— Максим активно участвует в процессе. Он дал детальные показания, опровергающие все инкриминируемые ему деяния, а теперь подробно комментирует исследуемые материалы дела, в которых, как защита указывала ранее, нет никаких доказательств его вины. Мария в заседании занимает такую же активную позицию. На данный момент уже исследована значительная часть материалов, однако к завершающей стадии мы еще не подошли, — говорити резюмирует, — не будь заседание закрытым, общество уже сейчас убедилось бы, что предъявленное обвинение не основано на реальности".Закрытый процесс продолжится 23 августа в 09:30 в суде Минского района на Маяковского, 199а.Рассмотрение уголовного дела участников предвыборного штабаМаксима Знака иначалось 4 августа. Оба были задержаны в сентябре 2020-го, а окончательное обвинение обоим было предъявлено в мае 2021-го.Максима и Марию обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.