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В Барановичах спасатели освободили застрявшую между поручней пандуса девочку
Источник материала: БелТА23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах спасатели освободили пятилетнюю девочку, которая застряла между поручней пандуса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестской областное управление МЧС.
Случай произошел возле одного из магазинов города. Любопытная девочка просунула голову межу поручней пандуса, сама освободиться она не смогла. На выручку пришли сотрудники МЧС, которые при помощи гидравлического инструмента вызволили ребенка.
Медицинская помощь девочке не понадобилась.-0-
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Любопытная девочка просунула голову межу поручней пандуса, сама освободиться она не смогла. На выручку пришли сотрудники МЧС, которые при помощи гидравлического...
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