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В Беларуси 174 телеграм-канала и чата признаны экстремистскими

23.08.2021 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

174 телеграм-канала и чата в Беларуси признаны экстремистскими (по состоянию на 21 августа). Решение по большинству из них суды приняли в текущем году.

В Беларуси 174 телеграм-канала и чата признаны экстремистскими

Первые телеграм-каналы и чаты были признаны» экстремистским « еще в декабре 2018 года. Они были связаны с движением анархистов. Надо сказать, некоторые из них регулярно обновляются до сих пор.

В октябре 2020 года был признан экстремистским самый крупный на тот момент кириллический телеграм-канал, редакция которого находится в Варшаве. С 18 февраля 2021 года в список запрещенных внесено 167 информационных телеграм-каналов и чатов.

Согласно белорусскому законодательству, распространение «информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение или перевозка такой информации» (19.11 КоАП) карается административной ответственностью. Правозащитникам известно как минимум о 30 судебных заседаниях по этой статье. Обвиненные по ней были наказаны штрафом в 433 базовые величины и 164 сутками ареста.

 

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174 телеграм-канала и чата в Беларуси признаны экстремистскими (по состоянию на 21 августа). Решение по большинству из них суды приняли в текущем году.
 
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