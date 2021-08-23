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Белорусская экономика замедляется. И это еще до вступления в силу секторальных санкций

23.08.2021 10:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусская экономика замедляется. И это еще до вступления в силу секторальных санкций
Фото: pixabay.com
Рост ВВП Беларуси в июле по сравнению с предыдущим месяцем замедлился, отмечают эксперты Евразийского банка развития. В июне он составлял 4% к июню 2020 года, а в июле — всего 3-3,4%.

Эксперты банка говорят о том, что "в июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности". Если в июне рост в этой отрасли составлял 6,1% год к году, то в июле он замедлился до 1,5% к июлю 2020-го.

На фоне проседающей промышленности и существенного сокращения инвестиций (минус 13,4% год к году), экономику в июле поддержала сфера услуг, отмечают в ЕАБР.

Эксперты полагают, что оживление потребительской активности может быть связано "с адаптацией к условиям пандемии".
 
 
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В июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности.
 
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