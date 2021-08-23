Источник материала: UDF



Фото: pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская экономика замедляется. И это еще до вступления в силу секторальных санкций В июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности.

Эксперты банка говорят о том, что "в июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности". Если в июне рост в этой отрасли составлял 6,1% год к году, то в июле он замедлился до 1,5% к июлю 2020-го.На фоне проседающей промышленности и существенного сокращения инвестиций (минус 13,4% год к году), экономику в июле поддержала сфера услуг, отмечают в ЕАБР.Эксперты полагают, что оживление потребительской активности может быть связано "с адаптацией к условиям пандемии".