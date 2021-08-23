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В Речице горела пилорама

23.08.2021 10:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице горела пилорама, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре складируемых пиломатериалов на территории пилорамы по ул. Чапаева райценра поступило в службу спасения ранним утро 22 августа. Огнем повреждено 4 куб.м досок. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - поджог, неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Сообщение о пожаре складируемых пиломатериалов на территории пилорамы по ул. Чапаева райценра поступило в службу спасения ранним утро 22 августа. Огнем...
 
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