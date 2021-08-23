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Сотрудники МЧС спасли застрявшего в болоте брестчанина

23.08.2021 10:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина застрял в болотистой местности, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

За помощью в МЧС 22 августа около 22.05 обратился брестчанин. Он рассказал, что застрял в болотистой местности в районе Варшавского шоссе. По его словам, он шел домой и решил сократить путь, но попал в западню и сам выбраться не может.

"Мужчина находился в 150 м от дороги. Он по пояс увяз в грязи. Сотрудники МЧС вытянули пострадавшего на подручные материалы - ветки дерева, а затем доставили на берег", - рассказали подробности в УМЧС.

Спасенного мужчину 1996 года рождения осмотрели медики. В госпитализации он не нуждался.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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За помощью в МЧС 22 августа около 22.05 обратился брестчанин. Он рассказал, что застрял в болотистой местности в районе Варшавского шоссе. По его словам, он шел домой и...
 
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