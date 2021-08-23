Удар по БелаПАН. К чему приведет тотальная зачистка независимых СМИ в Беларуси?

Разгром информационной компании БелаПАН стал вполне логичным ходом белорусских властей, решивших тотально зачистить медиаполе страны от неугодных, «вражеских» СМИ. Легальная независимая журналистика в Беларуси близка к полному уничтожению. Удастся ли режиму установить монополию на информирование граждан? Как будут действовать команды попавших в жернова СМИ?





Неподконтрольные СМИ рассматриваются как вражеские рупоры

Сначала власти били и сажали тех, кто выходил протестовать после выборов-2020 , посчитав их сфальсифицированными . И этот конвейер продолжает работать. Но вместе с тем режим взялся уничтожать все то, что считает питательной средой для крамольных настроений. Так под удар попали организации гражданского общества и неподконтрольные вертикали СМИ.

БелаПАН возник в свое время как частная структура, которая стала продавать востребованный продукт — верифицированную оперативную информацию (а потом и аналитику). Команда БелаПАН — это не революционеры, а всего лишь производители медиаконтента, ориентированные на стандарты качественной журналистики.

Но в той мифологизированной картине мира, которую рисуют власти, независимые медиа — это вражеские рупоры, инструменты гибридной войны Запада. А на войне как на войне.

Во время «Большого разговора» 9 августа Александр Лукашенко, заговорив о деструктивных с точки зрения власти СМИ, заявил без обиняков: «Мы зачистим эту дрянь. И зачистили. И будем чистить».

Писали о протестах? Теперь ответите

Эта зачистка медиасферы идет методично и делается прежде всего руками силовиков (хотя и другие ведомства прикладывают руку). Потеряли возможность печататься и распространяться негосударственные газеты, как центральные, так и региональные — «Народная воля», «СН+», Intex-press (Барановичи) и другие. Заблокированы десятки общественно-политических сайтов. Ужесточен закон о СМИ — теперь прихлопнуть издание стало еще проще.

За последние месяцы подверглись разгрому крупнейшие интернет-порталы TUT.by и «Наша ніва», белорусские структуры «Радыё Свабода», телеканала «Белсат». На сегодня 27 представителей белорусской медиасферы находятся за решеткой.

Среди них — директор и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, бывший директор Дмитрий Новожилов. Они были задержаны 18 августа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Как эту статью можно пришить представителям СМИ? Прецедент есть: по два года колонии за стрим с акции протеста получили сотрудницы «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. По сути, власть криминализирует профессиональную деятельность журналистов.

Репортеры БелаПАН, естественно, тоже были в гуще событий во время прошлогодних протестов. Эти события, понятное дело, освещались и комментировались на сайтах компании. Любое нормальное СМИ концентрируется на том, что в этот момент будоражит общество.

Похоже, что теперь это хотят вменить в вину руководству БелаПАН. Типа: писали о протестах — значит, подогревали их, «обеспечивали информационное сопровождение» и т.п. Формулировочки отработаны.

Наладить работу из-за границы непросто

Сейчас работа БелаПАН в Беларуси почти парализована. Силовики изъяли сервер, на котором размещался сайт компании, тот стал недоступным. Часть коллектива пытается наладить работу после разгрома, но это адски трудно.

Вообще дело идет к тому, что легально работать в независимой журналистике в стране станет практически невозможно. Над всеми сотрудниками таких медиа, кто еще не в тюрьме, висит дамоклов меч. Пишешь о противниках режима — могут обвинить, что поддерживаешь экстремистов, террористов . Критикуешь власти — наготове уголовные статьи о разжигании социальной вражды, оскорблении, клевете, дискредитации Республики Беларусь. Был бы человек, а статья найдется.

Часть коллективов TUT.by, «Нашай нівы» наладили работу за границей. Но, конечно, давать прежний объем контента не получается. Не все сотрудники готовы релоцироваться. В другой стране возникает много проблем бытового, материального, организационного, творческого, психологического характера.

К тому же власти продолжают сражаться с раздражающими их ресурсами, где бы их редакции ни находились. Например, суд в Минске по ходатайству МВД признал экстремистским контент не только TUT.by, но запущенного частью его команды за рубежом сайта Zerkalo.io.

Из-за того, что те или иные медиа признают экстремистскими, затрудняется их сотрудничество с живущими в Беларуси авторами, комментаторами, экспертами — те опасаются преследования. Да и обычный гражданин сто раз подумает, а стоит ли давать интервью такому ресурсу. Многие материалы, комментарии становятся анонимными, а это снижает степень доверия к ним.

Ни телеканалу, ни информационному агентству, ни любому другому нормальному СМИ не обойтись без сообщений, репортажей с мест, из гущи событий. А как это сделать, если журналиста, фрилансера, выполняющего такое задание, в два счета повяжут?

Так что даже тем медиа, которые изначально имели офисы за границей («Белсат», «Радыё Свабода», «Еврорадио»), после разгрома их корреспондентской сети, инфраструктуры в Беларуси стало намного труднее рассказывать о событиях в стране оперативно и всесторонне.

Эксперт: медиарынок обеднеет

К каким же последствиям для белорусского медиапространства приведет тотальный разгром неугодных властям СМИ?

«Произойдет серьезное обеднение рынка информации, конкуренция на нем ослабнет», — заявил в комментарии для Naviny.by политический обозреватель и медиаэксперт Павлюк Быковский. Он отметил: журналистам попавших в опалу ресурсов станет намного сложнее получать информацию, особенно от государственных органов, верифицировать ее, что весьма болезненно для СМИ, привыкших работать по твердым новостным стандартам, правилам качественной журналистики.

При этом аудитория будет активнее искать информацию в социальных сетях, мессенджерах, «контент для которых создается не традиционными СМИ, а блогерами, разными заинтересованными игроками, которые не работают по правилам журналистики». Соответственно, «среди этого контента может быть много недостоверного», подчеркнул эксперт.

По его мнению, «независимые СМИ так или иначе вынесут этот удар». Им придется искать новые способы монетизации контента. Кроме того, «выдавленные из страны СМИ смогут пользоваться тем, что им было запрещено в Беларуси», например грантами.

Наконец, у белорусских властей «значительно сократится возможность влиять на контент» выдавленных за границу медиа, отметил собеседник Naviny.by. Иными словами, те смогут писать острее, смелее.

Установить информационную монополию не удастся

В общем, установить полное господство в медиапространстве белорусским властям не удастся. Значительная часть населения не переключится на потребление государственной пропаганды. Люди, которые хотят самостоятельно мыслить, те, кто настроен против режима, уповает на перемены , все равно будут искать и находить альтернативные источники информации и комментариев.

При этом режим в запале борьбы за самосохранение наносит серьезный ущерб белорусскому медиаполю. Уничтожая СМИ, которые формировали национальную повестку дня , он ко всему прочему вольно или невольно облегчает Москве ее информационно-пропагандистскую экспансию. Государственная же белорусская пропаганда за последний год во многом перешла на промосковские позиции, перепевает великодержавные нарративы.

Недовольные граждане будут плотнее сидеть в телеграм-каналах, которые костят политику Лукашенко и его самого в хвост и гриву. Это будет радикализировать настроения в среде противников режима.

Контент профессиональных СМИ, попавших под репрессии , тоже будет перетекать на новые платформы, в социальные сети и мессенджеры.

Даже в Советском Союзе коммунистам не удалось установить информационную монополию: граждане, включив коротковолновые радиоприемники, жадно слушали сквозь треск глушилок «вражеские голоса». Тем более не под силу такая задача сегодняшним белорусским властям.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

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