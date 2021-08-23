Нелепая авария попала на видео: а кто виноват?

пишет auto.onliner.by На днях на проспекте Жукова в Минске произошла нелепая авария. Столкнулись два автомобиля, а нелепо то, что столкнулись на ровном месте, когда, казалось бы, ничто не предвещало. В общем, что говорить: у нас есть видео — сами на все посмотрите,auto.onliner.by





На проспекте Жукова образовался небольшой затор перед светофором. Затем машины двинулись, и водитель Infiniti решил перестроиться из крайнего левого ряда правее, где автомобиль не торопился стартовать. Но не торопился он именно до того момента, пока в полосе не оказался нос Infiniti. Короткий разгон, удар, финиш.





Запись со своего регистратора опубликовал пользователь нашего форума с ником mia-i.













Есть предположение, что водитель машины, ударившей Infiniti, отвлекся на что-то, например на смартфон, из-за чего пропустил момент, когда перед ним все поехали, потому не заметил маневра автомобиля по соседству. А когда автомобилист поднял глаза на дорогу, было уже слишком поздно.





При этом далеко не ясно, как в результате будут оценены действия участников этой аварии. Схема стандартного ДТП при перестроении, а при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения (п. 59 ПДД).





Дополнено





Как стало известно корреспонденту Onliner, участники ДТП инспекторов на место не вызывали. Эту информацию подтвердили в ГАИ Московского района. Возможно, водители составили европротокол, возможно, нашли какой-то другой выход из ситуации. Таким образом, остается неизвестным, какое решение приняли бы сотрудники Госавтоинспекции, опросив на месте участников, очевидцев, изучив все обстоятельства и т. д.





Повреждения у автомобилей между тем заметные.





На форуме наши читатели к единому мнению не пришли. Вместе с п. 59 ПДД вспоминают и п. 62: «Если на дороге, имеющей две и более полосы движения в одном направлении, из-за препятствия на одной из них образовался затор, водитель каждого транспортного средства, движущегося по соседней полосе движения, должен дать возможность перестроиться на его полосу одному из стоящих в заторе транспортных средств». И п. 10.4: «Водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Кто-то даже заговорил об автоподставе.





Так или иначе, а раз однозначного разбора ситуации получить не удалось, остается подключить коллективный разум.



