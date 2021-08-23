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Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению крымских татар из плена России

23.08.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.


Зеленский в ходе разговора попросил Эрдогана оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживаются в России.

Также турецкий президент поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий пожаров в Турции.

"Украина всегда готова помочь дружественному народу Турции", - президент Украины.

Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.

"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - сказал президент Турции.

Также Эрдоган добавил, что позиция Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.
 
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