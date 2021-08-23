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Актриса Александра Бортич убедила поклонников, что сын растет ее копией

23.08.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Родившаяся в Беларуси российская актриса Александра Бортич опубликовала в Instagram несколько новых фотографий.

Поклонники знаменитости увидели, как выглядит её сын.

Выложенные снимки Бортич подписала фразой «я очень счастливый ксерокс», намекнув на то, что ребёнок очень похож на её.

Многие подписчики согласились с актрисой по этому поводу.


Александра Бортич
Фото: Instagram

Пользователи Сети оставили положительные комментарии и назвали мальчика «копией» матери.

Впрочем, есть и фолловеры, считающие, что ребёнок больше похож на папу.

Напомним, своего первенца Александра Бортич родила летом прошлого года. Мальчику дали имя Александр.

Отцом ребёнка является бизнесмен Евгений Савельев.

Во время беременности Бортич не комментировала «интересное положение». Актриса хранила молчание и некоторое время после рождения ребёнка.

Однако в начале сентября 2020 года знаменитость подтвердила факт появления на свет первенца. Это произошло спустя 1,5 месяца после радостного события.
 
 
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Родившаяся в Беларуси российская актриса Александра Бортич опубликовала в Instagram несколько новых фотографий.
 
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