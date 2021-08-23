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Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства

23.08.2021 10:17 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Действительно работающие техники тайм-менеджмента существуют — и они довольно простые. Главное — придерживаться их без отговорок. В этом уверен Дмитрий Альфер, учредитель и СЕО агентства эффективного продвижения и PR Alfer.life, соучредитель «Про бизнес Медиа».

В совместном проекте с HUAWEI провели вместе с Дмитрием целый рабочий день. Узнали, как четкое планирование, правильные вопросы и смарт-часы HUAWEI WATCH 3 PRO помогают выстроить work-life баланс современного предпринимателя.

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Рутина VS творческий хаос: как проходит рабочий день СЕО

— Я сторонник относительно четкой структуры и планирования. Мой день обычно начинается в 7 утра. Есть время на завтрак, приготовления к работе, прогулку с собакой. Когда я выхожу с Ричардом в парк, рабочие процессы постепенно запускаются: я планирую встречи, звоню партнерам и клиентам, обдумываю план на день (есть ли изменения и т.д.).

К слову, я спокойно могу в это время оставить телефон дома, освободить руки. Использую вместо него часы HUAWEI WATCH 3 PRO с поддержкой eSIM. С их помощью можно звонить и принимать вызовы, слушать музыку из собственного плейлиста и скачивать приложения без необходимости подключения к смартфону. Это очень удобно — так я не упускаю Ричарда с поводка, пью кофе по дороге и договариваюсь о встрече одновременно.

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

В 9 часов мой рабочий день обычно уже стартовал. Я либо еду на встречу, либо за компьютером дома или в офисе.

В моей работе важен внешний вид, мой образ. Я общаюсь с топ-персонами, занимаюсь созданием персональных брендов. Иногда бывают публичные выступления для самопродвижения или обучения. Я периодически выступаю консультантом для PR-специалистов и маркетологов, собственников. Поэтому, конечно, мне важно, как я выгляжу.

Собираясь сегодня на встречу, например, я специально надел HUAWEI WATCH 3 Pro — смарт-часы премиум-сегмента. Они красивые, стильные сами по себе и придают, как мне кажется, облику солидность. И в то же время в них чувствуется динамика, скорость. Они крутые.

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Условно распределяю свой рабочий день на две части: до обеда время для личных встреч, после — онлайн-звонки, реализация рабочих задач с текущими клиентами, контроль их качества, планирование и пр.

В течение всего дня мне важно быть на связи, контролировать график и свое ресурсное состояние, чтобы не упустить ничего важного.Поэтому я был приятно удивлен работоспособности батареи в HUAWEI WATCH 3 PRO при всех рабочих функциях. Алгоритм энергосбережения Smart Power-Saving 3.0 позволяет часам работать до 5 суток без подзарядки даже при круглосуточном мониторинге параметров организма и до 21 дней в режиме энергосбережения.

Не нужно дожидаться, пока гаджет зарядится, powerbank не потребуются. Надеваю их утром и уверен в том, что все будет работать четко.

К тому же часы коннектятся с любыми смартфонами на iOS and Android. Поэтому я легко использую их вместе с моим телефоном.

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Важная характеристика моего агентства в том, что я работаю напрямую с руководителями компаний или маркетинговых подразделений, а также с предпринимателями, топами, которых интересует создание и развитие личного бренда:

  • Помогаю с созданием личного — персонального бренда для топ-персон (собственники, руководители, ключевые эксперты)
  • Разрабатываю стратегию продвижения продуктов, идей и стартапов, а затем ее реализую
  • Мы с командой также помогаем с оптимизацией бизнес-процессов в маркетинговых отделах, творческих командах. Грубо говоря, ищем, где теряется эффективность, и помогаем ее повысить:)

За день я встречаюсь с самыми разными людьми: от солидных бизнесменов до энергичных молодых стартаперов. Стараюсь к каждому клиенту искать подход. Даже могу специально подстроить свой образ, чтобы было комфортнее общаться. Например, за пару минут до встречи могу изменить настройки в смарт-часах — там более 1000 вариантов обложек для циферблата под любой образ. И выбрать легко -функциональный и современный дизайн подходит под мой персональный стиль.

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Все начинается со встреч, коммуникаций: первоначальная задача меня как руководителя агентства — понять, какие цели стоят перед клиентом и как я могу помочь их достичь.
То есть в моей работе очень важно задавать правильные вопросы и получать четкие, прозрачные ответы. Например, на встречах с новыми клиентами, еще перед созданием стратегии, важно выяснить несколько базовых вещей:

  • Какова главная цель (желательно понимать это на 1−2 года вперед)?
  • Что клиент считает показателями успеха (обязательно измеримыми и качественно, и количественно)?
  • Какие этапы для достижения цели клиент выделяет для себя? Условно в продвижении персонального бренда, продукта можно выделить до 5 основных этапов, от формирования узнаваемости до серьезного вовлечения и адвокации бренда. На каждом из них механика продвижения разная, зависит от рынка, продукта, аудитории. Стратегия, маркетинговая воронка, соответственно, тоже разные
  • Кто целевая аудитория? Сегодня важно обращать внимание не только на пол/возраст/регион проживания и пр., но и на особенности поведения, интересы, психологию потребления
  • Какой бюджет предусмотрен на маркетинг и рекламу?

После того как собрана базовая информация, можно приступать к проработке маркетинговой стратегии, составлять контент-планы и выбирать каналы коммуникации с аудиторией.

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Для этого обычно требуется провести несколько встреч. И уже потом к работе подключаются специалисты, с которыми я сотрудничаю: таргетологи, копирайтеры, специалисты по созданию видео, диджитал-маркетологи. Я же начинаю контролировать качество конечного продукта, сроки выполнения ключевых этапов. За переговорами и коммуникацией проходит почти весь мой рабочий день.

Поэтому мне очень важно всегда оставаться на связи. Горящий вопрос может потребовать от меня моментального вовлечения — не важно, за рулем я, на пробежке, в очереди или в процессе обеда. Держать в руках телефон постоянно — утомляет. Поэтому я пользуюсь возможностями HUAWEI WATCH 3 PRO — отвечаю на звонки в любое время и остаюсь мультизадачным.

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
В смарт-часы встроен фирменный магазин приложений AppGallery с широким выбором актуальных сервисов. Например, платежная система «Оплати», которая позволяет совершать денежные переводы и проводить оплату прямо в чате или по QR-коду. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Обычно к 19:00 я стараюсь закончить все рабочие дела и переключиться на хобби или семью. Конечно, иногда надо поработать и дома. Но здесь надо понимать: ради чего вы тратите время на работу, а не на личную жизнь или хобби, если, например, надо сделать что-то действительно важное и срочное. Поэтому если вы не умеете «просто зарабатывать», лучше постараться найти бизнес, сферу, в которой вы можете развиваться как специалист, эксперт. Иначе есть риск мучиться без мотивации.

 

3 очень простых техники тайм-менеджмента

1. Приоритизация. Классно, если все запланированные на день задачи удается выполнить. Но давайте говорить честно: так не всегда получается. Все успевает тот, кто ничего не делает. У остальных будут возникать вопросы с тайм-менеджментом:) Предлагаю смириться с этим фактом и посмотреть на планирование гибко.

Например, я при планировании присваиваю задачам определенную степень важности. Сначала всегда выполняю то, что значимо для меня или для клиента.Во время перерывов я стараюсь делать небольшой комплекс физических упражнений или хотя бы просто хожу. В среднем в день делаю по 15 тысяч шагов — замеряю с помощью смарт-часов HUAWEI WATCH 3 PRO. В них есть более 100 режимов для анализа тренировок: от привычного бега или ходьбы до триатлона и экстремальных видов спорта. Благодаря встроенному датчику GPS можно оставлять смартфон дома — часы соединятся со спутником и построят беговой или велосипедный трек.

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io
Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Фото: Анна Занкович, probusiness.io
Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Затем возвращаюсь к делам и занимаюсь тем, что является «текучкой», — т.е. регулярные задачи, приоритет у которых средний. И когда остается время — разбираюсь с мелочами и тем, что мне просто хотелось бы сделать.

Можно использовать матрицу Эйзенхауэра по принципу «срочно-важно», можно применять другие подходы. Например, покерное планирование, SCRUM.Принцип все равно схож: выделять в неделю 5−7 основных, самых приоритетных дел. Реалистично оценивать время на их выполнение. И стараться это реализовать. Начав хотя бы с такого подхода, вы уже улучшите планирование.

Тогда остается больше времени для семьи, хобби и заботы о себе. Я считаю, что нельзя безответственно относиться к своему здоровью и состоянию — это должно быть наивысшим приоритетом. Поэтому с помощью HUAWEI WATCH 3 Pro регулярно отслеживаю основные показатели: уровень кислорода в крови, температуру, пульс и т.д.

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Фото: Анна Занкович, probusiness.io

2. Рабочие фреймы по 2 часа. Ради интереса зафиксируйте на бумаге, чем вы занимались в течение рабочего дня, вот буквально все задачи. Вместе со временем на их выполнение.

Готов поспорить: в процессе работы над каким-то одним делом вы отвлеклись на телефонный разговор, попили кофе, ответили в директе, зашли в соцсети и пр. Так вот: каждое такое переключение от основного дела отнимает по 3−7 минут. После чего вам надо еще минуту, чтобы снова погрузиться в задачу.

Поэтому я специально делю объемную важную задачу на итерации: не более двух часов каждая.И в это время осознанно занимаюсь только ее выполнением — т.е. полностью концентрируюсь и не отвлекаюсь ни на что другое, включая мессенджеры и электронную почту (90% таких сообщений не нуждаются в срочном ответе, не правда ли?).

Чтобы соблюдать двухчасовые фреймы по задачам, использую систему напоминаний в умных часах или просто ставлю будильник. Это не дает потеряться во времени и позволяет выстроить четкую структуру рабочего дня.

Если кто-то отвлекает, так и говорю: сначала закончу итерацию, потом отвечу. Как только 2 часа истекают, делаю 10−15-минутный перерыв, чтобы переключиться, и приступаю к следующему двухчасовому слоту.

3. Ресурсное состояние. Я считаю, что лучше потратить несколько дополнительных минут, чтобы прийти в гармоничное и ровное эмоциональное состояние, чем провести, например, встречу с клиентом сумбурно и нервно.

Поэтому в последнее время стал осознанно измерять пульс с помощью HUAWEI WATCH 3 PRO перед ответственными мероприятиями. Я достаточно эмоциональный человек: мне сложно сдерживать переживания, быть «ровным». Поэтому, когда волнуюсь, показатели переваливают за 100 — и это для меня сигнал, что нужно сделать паузу на несколько минут и просто размеренно подышать. Это работает!

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Когда пульс возвращается в норму, отправляюсь на встречу. По опыту скажу: после таких пауз для восстановления и адаптации коммуникация строится намного ровнее.

В результате со встречи я выхожу с конкретикой и четким пониманием, что нужно клиенту.
Также по вечерам я замеряю уровень стресса — это занимает всего минуту благодаря смарт-часам HUAWEI WATCH 3 Pro. Так я понимаю, насколько стабильно мое эмоционально-психологическое состояние. И если вижу, что испытываю напряжение, обязательно даю себе некоторое время для расслабления и восстановления.

И один секрет, чтобы не работать после работы…

Если честно, я не уверен, что в современном мире вообще возможно не работать в нерабочее время. По крайней мере для меня это не вариант. И думаю, что пора признать: мы все так или иначе продолжаем быть вовлечены в работу, даже когда официально день в офисе закончен. Но сократить эту погруженность — возможно.

Свои выходные я посвящаю семье и досугу. Хожу с друзьями играть в мафию, гуляю, люблю путешествовать — например, в прошлом году много ездил по Беларуси и был приятно удивлен тем, сколько классных мест у нас есть и какой у них туристический потенциал.

Я выделяю 1 или 2 дня в неделю, когда не работаю вообще. Что бы ни случилось, я просто не занимаюсь рабочими вопросами. Просто откладываю телефон в сторону и не отвлекаюсь на него. Могу включить себе расслабляющую музыку через смарт-часы и просто покайфовать немного, побыть наедине с собой, прийти в гармонию.

Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Это важно! Жизнь не может превращаться в бесконечный список рабочих задач. Я в первую очередь человек, которому важны такие минутки покоя и рефлексии. Это напоминает, для чего я занимаюсь своим делом — чтобы жить ярко и счастливо.

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