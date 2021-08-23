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Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства
23.08.2021 10:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Действительно работающие техники тайм-менеджмента существуют — и они довольно простые. Главное — придерживаться их без отговорок. В этом уверен Дмитрий Альфер, учредитель и СЕО агентства эффективного продвижения и PR
В совместном проекте с HUAWEI провели вместе с Дмитрием целый рабочий день. Узнали, как четкое планирование, правильные вопросы и смарт-часы
Рутина VS творческий хаос: как проходит рабочий день СЕО
— Я сторонник относительно четкой структуры и планирования. Мой день обычно начинается в 7 утра. Есть время на завтрак, приготовления к работе, прогулку с собакой. Когда я выхожу с Ричардом в парк, рабочие процессы постепенно запускаются: я планирую встречи, звоню партнерам и клиентам, обдумываю план на день (есть ли изменения и т.д.).
К слову, я спокойно могу в это время оставить телефон дома, освободить руки. Использую вместо него часы
В 9 часов мой рабочий день обычно уже стартовал. Я либо еду на встречу, либо за компьютером дома или в офисе.
В моей работе важен внешний вид, мой образ. Я общаюсь с топ-персонами, занимаюсь созданием персональных брендов. Иногда бывают публичные выступления для самопродвижения или обучения. Я периодически выступаю консультантом для PR-специалистов и маркетологов, собственников. Поэтому, конечно, мне важно, как я выгляжу.
Собираясь сегодня на встречу, например, я специально надел
Условно распределяю свой рабочий день на две части: до обеда время для личных встреч, после — онлайн-звонки, реализация рабочих задач с текущими клиентами, контроль их качества, планирование и пр.
В течение всего дня мне важно быть на связи, контролировать график и свое ресурсное состояние, чтобы не упустить ничего важного.Поэтому я был приятно удивлен работоспособности батареи в
Не нужно дожидаться, пока гаджет зарядится, powerbank не потребуются. Надеваю их утром и уверен в том, что все будет работать четко.
К тому же часы коннектятся с любыми смартфонами на iOS and Android. Поэтому я легко использую их вместе с моим телефоном.
Важная характеристика моего агентства в том, что я работаю напрямую с руководителями компаний или маркетинговых подразделений, а также с предпринимателями, топами, которых интересует создание и развитие личного бренда:
За день я встречаюсь с самыми разными людьми: от солидных бизнесменов до энергичных молодых стартаперов. Стараюсь к каждому клиенту искать подход. Даже могу специально подстроить свой образ, чтобы было комфортнее общаться. Например, за пару минут до встречи могу изменить настройки в
Все начинается со встреч, коммуникаций: первоначальная задача меня как руководителя агентства — понять, какие цели стоят перед клиентом и как я могу помочь их достичь.
После того как собрана базовая информация, можно приступать к проработке маркетинговой стратегии, составлять контент-планы и выбирать каналы коммуникации с аудиторией.
Для этого обычно требуется провести несколько встреч. И уже потом к работе подключаются специалисты, с которыми я сотрудничаю: таргетологи, копирайтеры, специалисты по созданию видео, диджитал-маркетологи. Я же начинаю контролировать качество конечного продукта, сроки выполнения ключевых этапов. За переговорами и коммуникацией проходит почти весь мой рабочий день.
Поэтому мне очень важно всегда оставаться на связи. Горящий вопрос может потребовать от меня моментального вовлечения — не важно, за рулем я, на пробежке, в очереди или в процессе обеда. Держать в руках телефон постоянно — утомляет. Поэтому я пользуюсь возможностями
Обычно к 19:00 я стараюсь закончить все рабочие дела и переключиться на хобби или семью. Конечно, иногда надо поработать и дома. Но здесь надо понимать: ради чего вы тратите время на работу, а не на личную жизнь или хобби, если, например, надо сделать что-то действительно важное и срочное. Поэтому если вы не умеете «просто зарабатывать», лучше постараться найти бизнес, сферу, в которой вы можете развиваться как специалист, эксперт. Иначе есть риск мучиться без мотивации.
3 очень простых техники тайм-менеджмента
1. Приоритизация. Классно, если все запланированные на день задачи удается выполнить. Но давайте говорить честно: так не всегда получается. Все успевает тот, кто ничего не делает. У остальных будут возникать вопросы с тайм-менеджментом:) Предлагаю смириться с этим фактом и посмотреть на планирование гибко.
Например, я при планировании присваиваю задачам определенную степень важности. Сначала всегда выполняю то, что значимо для меня или для клиента.Во время перерывов я стараюсь делать небольшой комплекс физических упражнений или хотя бы просто хожу. В среднем в день делаю по 15 тысяч шагов — замеряю с помощью смарт-часов
Затем возвращаюсь к делам и занимаюсь тем, что является «текучкой», — т.е. регулярные задачи, приоритет у которых средний. И когда остается время — разбираюсь с мелочами и тем, что мне просто хотелось бы сделать.
Можно использовать матрицу Эйзенхауэра по принципу «срочно-важно», можно применять другие подходы. Например, покерное планирование, SCRUM.Принцип все равно схож: выделять в неделю 5−7 основных, самых приоритетных дел. Реалистично оценивать время на их выполнение. И стараться это реализовать. Начав хотя бы с такого подхода, вы уже улучшите планирование.
Тогда остается больше времени для семьи, хобби и заботы о себе. Я считаю, что нельзя безответственно относиться к своему здоровью и состоянию — это должно быть наивысшим приоритетом. Поэтому с помощью
2. Рабочие фреймы по 2 часа. Ради интереса зафиксируйте на бумаге, чем вы занимались в течение рабочего дня, вот буквально все задачи. Вместе со временем на их выполнение.
Готов поспорить: в процессе работы над каким-то одним делом вы отвлеклись на телефонный разговор, попили кофе, ответили в директе, зашли в соцсети и пр. Так вот: каждое такое переключение от основного дела отнимает по 3−7 минут. После чего вам надо еще минуту, чтобы снова погрузиться в задачу.
Поэтому я специально делю объемную важную задачу на итерации: не более двух часов каждая.И в это время осознанно занимаюсь только ее выполнением — т.е. полностью концентрируюсь и не отвлекаюсь ни на что другое, включая мессенджеры и электронную почту (90% таких сообщений не нуждаются в срочном ответе, не правда ли?).
Чтобы соблюдать двухчасовые фреймы по задачам, использую систему напоминаний в умных часах или просто ставлю будильник. Это не дает потеряться во времени и позволяет выстроить четкую структуру рабочего дня.
Если кто-то отвлекает, так и говорю: сначала закончу итерацию, потом отвечу. Как только 2 часа истекают, делаю 10−15-минутный перерыв, чтобы переключиться, и приступаю к следующему двухчасовому слоту.
3. Ресурсное состояние. Я считаю, что лучше потратить несколько дополнительных минут, чтобы прийти в гармоничное и ровное эмоциональное состояние, чем провести, например, встречу с клиентом сумбурно и нервно.
Поэтому в последнее время стал осознанно измерять пульс с помощью
Когда пульс возвращается в норму, отправляюсь на встречу. По опыту скажу: после таких пауз для восстановления и адаптации коммуникация строится намного ровнее.
В результате со встречи я выхожу с конкретикой и четким пониманием, что нужно клиенту.
И один секрет, чтобы не работать после работы…
Если честно, я не уверен, что в современном мире вообще возможно не работать в нерабочее время. По крайней мере для меня это не вариант. И думаю, что пора признать: мы все так или иначе продолжаем быть вовлечены в работу, даже когда официально день в офисе закончен. Но сократить эту погруженность — возможно.
Свои выходные я посвящаю семье и досугу. Хожу с друзьями играть в мафию, гуляю, люблю путешествовать — например, в прошлом году много ездил по Беларуси и был приятно удивлен тем, сколько классных мест у нас есть и какой у них туристический потенциал.
Я выделяю 1 или 2 дня в неделю, когда не работаю вообще. Что бы ни случилось, я просто не занимаюсь рабочими вопросами. Просто откладываю телефон в сторону и не отвлекаюсь на него. Могу включить себе расслабляющую музыку через
Это важно! Жизнь не может превращаться в бесконечный список рабочих задач. Я в первую очередь человек, которому важны такие минутки покоя и рефлексии. Это напоминает, для чего я занимаюсь своим делом — чтобы жить ярко и счастливо.
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Действительно работающие техники тайм-менеджмента существуют - и они довольно простые. Главное - придерживаться их без отговорок. В этом уверен Дмитрий Альфер,...
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