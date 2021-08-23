Как успевать все важное и не застревать в работе? Советует СЕО маркетингового агентства

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Действительно работающие техники тайм-менеджмента существуют — и они довольно простые. Главное — придерживаться их без отговорок. В этом уверен Дмитрий Альфер, учредитель и СЕО агентства эффективного продвижения и PR Alfer.life , соучредитель «Про бизнес Медиа».

В совместном проекте с HUAWEI провели вместе с Дмитрием целый рабочий день. Узнали, как четкое планирование, правильные вопросы и смарт-часы HUAWEI WATCH 3 PRO помогают выстроить work-life баланс современного предпринимателя.

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Рутина VS творческий хаос: как проходит рабочий день СЕО

— Я сторонник относительно четкой структуры и планирования. Мой день обычно начинается в 7 утра. Есть время на завтрак, приготовления к работе, прогулку с собакой. Когда я выхожу с Ричардом в парк, рабочие процессы постепенно запускаются: я планирую встречи, звоню партнерам и клиентам, обдумываю план на день (есть ли изменения и т.д.).

К слову, я спокойно могу в это время оставить телефон дома, освободить руки. Использую вместо него часы HUAWEI WATCH 3 PRO с поддержкой eSIM. С их помощью можно звонить и принимать вызовы, слушать музыку из собственного плейлиста и скачивать приложения без необходимости подключения к смартфону. Это очень удобно — так я не упускаю Ричарда с поводка, пью кофе по дороге и договариваюсь о встрече одновременно.



Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

В 9 часов мой рабочий день обычно уже стартовал. Я либо еду на встречу, либо за компьютером дома или в офисе.

В моей работе важен внешний вид, мой образ. Я общаюсь с топ-персонами, занимаюсь созданием персональных брендов. Иногда бывают публичные выступления для самопродвижения или обучения. Я периодически выступаю консультантом для PR-специалистов и маркетологов, собственников. Поэтому, конечно, мне важно, как я выгляжу.

Собираясь сегодня на встречу, например, я специально надел HUAWEI WATCH 3 Pro — смарт-часы премиум-сегмента. Они красивые, стильные сами по себе и придают, как мне кажется, облику солидность. И в то же время в них чувствуется динамика, скорость. Они крутые.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Условно распределяю свой рабочий день на две части: до обеда время для личных встреч, после — онлайн-звонки, реализация рабочих задач с текущими клиентами, контроль их качества, планирование и пр.

В течение всего дня мне важно быть на связи, контролировать график и свое ресурсное состояние, чтобы не упустить ничего важного. Поэтому я был приятно удивлен работоспособности батареи в HUAWEI WATCH 3 PRO при всех рабочих функциях. Алгоритм энергосбережения Smart Power-Saving 3.0 позволяет часам работать до 5 суток без подзарядки даже при круглосуточном мониторинге параметров организма и до 21 дней в режиме энергосбережения.

Не нужно дожидаться, пока гаджет зарядится, powerbank не потребуются. Надеваю их утром и уверен в том, что все будет работать четко.

К тому же часы коннектятся с любыми смартфонами на iOS and Android. Поэтому я легко использую их вместе с моим телефоном.



Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Важная характеристика моего агентства в том, что я работаю напрямую с руководителями компаний или маркетинговых подразделений, а также с предпринимателями, топами, которых интересует создание и развитие личного бренда:

Помогаю с созданием личного — персонального бренда для топ-персон (собственники, руководители, ключевые эксперты)

Разрабатываю стратегию продвижения продуктов, идей и стартапов, а затем ее реализую

Мы с командой также помогаем с оптимизацией бизнес-процессов в маркетинговых отделах, творческих командах. Грубо говоря, ищем, где теряется эффективность, и помогаем ее повысить:)

За день я встречаюсь с самыми разными людьми: от солидных бизнесменов до энергичных молодых стартаперов. Стараюсь к каждому клиенту искать подход. Даже могу специально подстроить свой образ, чтобы было комфортнее общаться. Например, за пару минут до встречи могу изменить настройки в смарт-часах — там более 1000 вариантов обложек для циферблата под любой образ. И выбрать легко -функциональный и современный дизайн подходит под мой персональный стиль.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Все начинается со встреч, коммуникаций: первоначальная задача меня как руководителя агентства — понять, какие цели стоят перед клиентом и как я могу помочь их достичь.

То есть в моей работе очень важно задавать правильные вопросы и получать четкие, прозрачные ответы. Например, на встречах с новыми клиентами, еще перед созданием стратегии, важно выяснить несколько базовых вещей:

Какова главная цель (желательно понимать это на 1−2 года вперед)?

Что клиент считает показателями успеха (обязательно измеримыми и качественно, и количественно)?

Какие этапы для достижения цели клиент выделяет для себя? Условно в продвижении персонального бренда, продукта можно выделить до 5 основных этапов, от формирования узнаваемости до серьезного вовлечения и адвокации бренда. На каждом из них механика продвижения разная, зависит от рынка, продукта, аудитории. Стратегия, маркетинговая воронка, соответственно, тоже разные

Кто целевая аудитория? Сегодня важно обращать внимание не только на пол/возраст/регион проживания и пр., но и на особенности поведения, интересы, психологию потребления

Какой бюджет предусмотрен на маркетинг и рекламу?

После того как собрана базовая информация, можно приступать к проработке маркетинговой стратегии, составлять контент-планы и выбирать каналы коммуникации с аудиторией.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Для этого обычно требуется провести несколько встреч. И уже потом к работе подключаются специалисты, с которыми я сотрудничаю: таргетологи, копирайтеры, специалисты по созданию видео, диджитал-маркетологи. Я же начинаю контролировать качество конечного продукта, сроки выполнения ключевых этапов. За переговорами и коммуникацией проходит почти весь мой рабочий день.

Поэтому мне очень важно всегда оставаться на связи. Горящий вопрос может потребовать от меня моментального вовлечения — не важно, за рулем я, на пробежке, в очереди или в процессе обеда. Держать в руках телефон постоянно — утомляет. Поэтому я пользуюсь возможностями HUAWEI WATCH 3 PRO — отвечаю на звонки в любое время и остаюсь мультизадачным.



В смарт-часы встроен фирменный магазин приложений AppGallery с широким выбором актуальных сервисов. Например, платежная система «Оплати», которая позволяет совершать денежные переводы и проводить оплату прямо в чате или по QR-коду. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Обычно к 19:00 я стараюсь закончить все рабочие дела и переключиться на хобби или семью. Конечно, иногда надо поработать и дома. Но здесь надо понимать: ради чего вы тратите время на работу, а не на личную жизнь или хобби, если, например, надо сделать что-то действительно важное и срочное. Поэтому если вы не умеете «просто зарабатывать», лучше постараться найти бизнес, сферу, в которой вы можете развиваться как специалист, эксперт. Иначе есть риск мучиться без мотивации.

3 очень простых техники тайм-менеджмента

1. Приоритизация. Классно, если все запланированные на день задачи удается выполнить. Но давайте говорить честно: так не всегда получается. Все успевает тот, кто ничего не делает. У остальных будут возникать вопросы с тайм-менеджментом:) Предлагаю смириться с этим фактом и посмотреть на планирование гибко.

Например, я при планировании присваиваю задачам определенную степень важности. Сначала всегда выполняю то, что значимо для меня или для клиента. Во время перерывов я стараюсь делать небольшой комплекс физических упражнений или хотя бы просто хожу. В среднем в день делаю по 15 тысяч шагов — замеряю с помощью смарт-часов HUAWEI WATCH 3 PRO . В них есть более 100 режимов для анализа тренировок: от привычного бега или ходьбы до триатлона и экстремальных видов спорта. Благодаря встроенному датчику GPS можно оставлять смартфон дома — часы соединятся со спутником и построят беговой или велосипедный трек.



Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Затем возвращаюсь к делам и занимаюсь тем, что является «текучкой», — т.е. регулярные задачи, приоритет у которых средний. И когда остается время — разбираюсь с мелочами и тем, что мне просто хотелось бы сделать.

Можно использовать матрицу Эйзенхауэра по принципу «срочно-важно», можно применять другие подходы. Например, покерное планирование, SCRUM. Принцип все равно схож: выделять в неделю 5−7 основных, самых приоритетных дел. Реалистично оценивать время на их выполнение. И стараться это реализовать. Начав хотя бы с такого подхода, вы уже улучшите планирование.

Тогда остается больше времени для семьи, хобби и заботы о себе. Я считаю, что нельзя безответственно относиться к своему здоровью и состоянию — это должно быть наивысшим приоритетом. Поэтому с помощью HUAWEI WATCH 3 Pro регулярно отслеживаю основные показатели: уровень кислорода в крови, температуру, пульс и т.д.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

2. Рабочие фреймы по 2 часа. Ради интереса зафиксируйте на бумаге, чем вы занимались в течение рабочего дня, вот буквально все задачи. Вместе со временем на их выполнение.

Готов поспорить: в процессе работы над каким-то одним делом вы отвлеклись на телефонный разговор, попили кофе, ответили в директе, зашли в соцсети и пр. Так вот: каждое такое переключение от основного дела отнимает по 3−7 минут. После чего вам надо еще минуту, чтобы снова погрузиться в задачу.

Поэтому я специально делю объемную важную задачу на итерации: не более двух часов каждая. И в это время осознанно занимаюсь только ее выполнением — т.е. полностью концентрируюсь и не отвлекаюсь ни на что другое, включая мессенджеры и электронную почту (90% таких сообщений не нуждаются в срочном ответе, не правда ли?).

Чтобы соблюдать двухчасовые фреймы по задачам, использую систему напоминаний в умных часах или просто ставлю будильник. Это не дает потеряться во времени и позволяет выстроить четкую структуру рабочего дня.

Если кто-то отвлекает, так и говорю: сначала закончу итерацию, потом отвечу. Как только 2 часа истекают, делаю 10−15-минутный перерыв, чтобы переключиться, и приступаю к следующему двухчасовому слоту.

3. Ресурсное состояние. Я считаю, что лучше потратить несколько дополнительных минут, чтобы прийти в гармоничное и ровное эмоциональное состояние, чем провести, например, встречу с клиентом сумбурно и нервно.

Поэтому в последнее время стал осознанно измерять пульс с помощью HUAWEI WATCH 3 PRO перед ответственными мероприятиями. Я достаточно эмоциональный человек: мне сложно сдерживать переживания, быть «ровным». Поэтому, когда волнуюсь, показатели переваливают за 100 — и это для меня сигнал, что нужно сделать паузу на несколько минут и просто размеренно подышать. Это работает!



Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Когда пульс возвращается в норму, отправляюсь на встречу. По опыту скажу: после таких пауз для восстановления и адаптации коммуникация строится намного ровнее.

В результате со встречи я выхожу с конкретикой и четким пониманием, что нужно клиенту.

Также по вечерам я замеряю уровень стресса — это занимает всего минуту благодаря смарт-часам HUAWEI WATCH 3 Pro . Так я понимаю, насколько стабильно мое эмоционально-психологическое состояние. И если вижу, что испытываю напряжение, обязательно даю себе некоторое время для расслабления и восстановления.

И один секрет, чтобы не работать после работы…

Если честно, я не уверен, что в современном мире вообще возможно не работать в нерабочее время. По крайней мере для меня это не вариант. И думаю, что пора признать: мы все так или иначе продолжаем быть вовлечены в работу, даже когда официально день в офисе закончен. Но сократить эту погруженность — возможно.

Свои выходные я посвящаю семье и досугу. Хожу с друзьями играть в мафию, гуляю, люблю путешествовать — например, в прошлом году много ездил по Беларуси и был приятно удивлен тем, сколько классных мест у нас есть и какой у них туристический потенциал.

Я выделяю 1 или 2 дня в неделю, когда не работаю вообще. Что бы ни случилось, я просто не занимаюсь рабочими вопросами. Просто откладываю телефон в сторону и не отвлекаюсь на него. Могу включить себе расслабляющую музыку через смарт-часы и просто покайфовать немного, побыть наедине с собой, прийти в гармонию.



Дмитрий Альфер. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Это важно! Жизнь не может превращаться в бесконечный список рабочих задач. Я в первую очередь человек, которому важны такие минутки покоя и рефлексии. Это напоминает, для чего я занимаюсь своим делом — чтобы жить ярко и счастливо.

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