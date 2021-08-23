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«Айтишников» сейчас хотят все» — смотрите, как компании борются за специалистов в отрасли
23.08.2021 10:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Дефицит специалистов в сфере ИТ всего за несколько лет достиг критического уровня. Статистика пугает: уже сейчас дефицит квалифицированных кадров в отрасли только в России варьируется, по
Айтишников сейчас хотят и ищут все — от ритейла до крупных продуктовых ИТ-компаний, от маленьких веб-студий до госсектора. И часто не находят. По данным американской консалтинговой компании Frost & Sullivan, 62% HR-отделов крупных ИТ-компаний
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«Я бы говорил не о дефиците, а о катастрофическом дефиците, — категорично
Очевидно, что это явление не временное, а вполне постоянное и даже прогрессирующее. Недостаток кадров ИT-сферы наблюдался уже давно, а пандемия лишь обострила этот тренд.
Мы провели опрос, в котором компании поделились собственным опытом решения этой кадровой проблемы.
«К 2027 году дефицит составит около 2 млн человек»
— Дефицит кадров, безусловно, есть, и он был всегда, поскольку на рынке труда в ИT спрос всегда превышал предложение. Сейчас российские вузы ежегодно выпускают около 60 000 молодых специалистов по ИT-специальностям, а для восполнения дефицита требуется на 40 000 больше — и это если считать, что называется, «по головам», без учета квалификации. А с ней тоже не все так просто, потому что в вузах нередко делается упор на теоретическую составляющую, а с практикой студенты почти не имеют дела. В результате их сложно считать готовыми специалистами после получения диплома. Но даже в чисто количественном плане — если ничего не предпринимать, то, по нашим подсчетам, к 2027 году дефицит составит около 2 млн человек:
Но проблема заключается не только в том, чтобы найти подходящего специалиста, — его нужно удержать. Поскольку спрос высок, конкуренты могут переманивать сотрудников. Если речь идет о высококлассном специалисте, то, как правило, финансовый фактор здесь не будет играть серьезной роли: по умолчанию предполагается, что уровень оплаты достаточно высок независимо от конкретной компании. Поэтому очень важно предложить интересные задачи, создать в компании благоприятную атмосферу, придать работе социальную значимость и так далее.
Но то же самое важно не только для уже сложившихся специалистов, но и для выпускников. При том, что фактор разницы в зарплате здесь играет более заметную роль, выпускники тоже смотрят на корпоративные ценности работодателей, на их репутацию, на личность руководителя. Работодателям нужно быть готовыми предложить специалисту что-то помимо высокой зарплаты.
Мы работаем со студентами уже с первых курсов: поскольку нехватка практики остро ощущается в вузах, а хорошего специалиста без нее не вырастить, мы запускаем собственные спецкурсы и программы обучения, сотрудничаем с ведущими вузами, приглашаем студентов к себе на стажировки с перспективой по окончании вуза войти в штат.
Мы стараемся создать условия, чтобы академическая база, которую дают вузы, органично сочеталась с практикой, которую предлагаем мы. Это очень важно, поскольку перекос и в ту, и в другую сторону плох — если студент сосредотачивается на работе, то он недобирает знаний, а если он получает только теоретические знания, то после получения диплома ему не хватает опыта и знания актуальных реалий бизнеса.
Поэтому мы приходим в вузы — например, в НИУ ВШЭ на факультете компьютерных наук работает базовая кафедра SAS. Сотрудничаем с МГУ, РУДН, Российской экономической школой, Томским политехническим университетом и другими ведущими вузами. Тем самым мы стараемся усилить программы подготовки специалистов в области анализа данных и привнести накопленную компанией бизнес-экспертизу в учебный процесс.
«Поступая на „айтишную профессию“, абитуриентам можно выбирать любое направление»
— Сейчас ощутимо вырос спрос на специалистов по нейронным сетям, искусственному интеллекту, машинному обучению, моделированию бизнес-процессов.
Взятый в мире курс «на цифровизацию» требует все больше и больше высококомпетентных специалистов, среди которых разработчики ПО, тестировщики, аналитики различного профиля, эксперты в machine learning/deep learning и т.д. Как минимум в ближайшие 5−7 лет (а то и все 10) кадровый дефицит не сдаст своих позиций. Абитуриенты, готовясь к поступлению на «айтишную профессию», могут выбирать любое направление и не ошибутся.
Мы разрабатываем собственные программные решения в области бизнес-аналитики, поэтому особый акцент делаем на поиск профильных специалистов — frontend- и backend-разработчиков, аналитиков, QA. Ряд вакансий (SQL-аналитик, ReactJS Developer, Java Developer, C++ Developer) у нас открыт постоянно, поиск сотрудников по ним идет всегда. Очень долго искали разработчиков на языке Go. Их в принципе меньше, чем тех же джавистов, поэтому закрытие вакансии было проблематичным.
При этом я не утверждаю, что опытных и толковых специалистов в городе нет. Есть, но преобладающее большинство работает удаленно на крупные российские или международные компании. Тягаться с ними мы пока не можем, поэтому выработали для себя следующую кадровую политику:
«Штат укомплектован, несмотря на текучку»
— После слияния с ECI в 2020 году мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить себя необходимыми кадрами для поддержки наших разработок и инициатив. Будучи глобальной компанией с представительствами в 140 странах, мы обладаем определенной гибкостью в подборе персонала. Поэтому, несмотря на постоянную текучесть кадров, в настоящее время располагаем всеми необходимыми специалистами.
Сотрудничаем с внешними партнерами, чтобы первыми получать доступ к новым кадровым талантам. Например, развиваем студенческие программы в наших основных научно-исследовательских центрах в Канаде, Индии, США и Израиле.
Кроме того, мы уделяем большое внимание нашей корпоративной культуре, лидер которой — генеральный директор. В своей работе мы руководствуемся такими ценностями, как:
«Суперкандидаты предпочитают уходить в крупные корпорации, а другие недотягивают…»
— Больше других на рынке кадровый голод испытывают ИT-компании с хорошим продуктом, но небольшим штатом. Они уже переросли уровень стартапа, но находятся в начале пути и не могут пока, например, оплачивать релокацию будущим сотрудникам. Для кандидатов высокого уровня такие компании — это серые лошадки, на которых не все готовы ставить. А специалисты начального уровня уже не могут закрыть потребности компании, не вписываются в кадровую стратегию. Остается открытым вопрос, который сегодня звучит по всему рынку: куда делись миддлы?
Например, мы сильно споткнулись о вакансию full stack-разработчика, то есть человека с хорошим пониманием каждого уровня разработки. Суперкандидаты предпочитают уходить в крупные корпорации, другие же недотягивают по компетенциям даже до среднего уровня. В итоге взяли еще одного backend-разработчика, усилив команду.
Примерно такая же история с разработчиком C++. С этой вакансией мы сориентировались быстрее — через 3 недели поисков по Москве переключились на другие регионы и нашли нужного кандидата в Иркутске. Он приехал на две недели в Москву (билеты и проживание мы оплатили), познакомился с командой, задачами и сейчас работает удаленно.
Product-менеджера мы пытаемся найти уже несколько месяцев. Находили специалистов уровней middle и senior, но они выбирали более крупных работодателей, у которых уже есть выстроенные процессы. Многих почему-то смущает быть первооткрывателем. Поскольку ранее product-менеджера в компании не было, очевидно, что часть процессов нужно выстраивать с нуля. Конечно, это объемная работа, но, на наш взгляд, идеальный путь для профессионального развития.
Доходило даже до того, что одному кандидату в продакты жена говорила идти к нам, но он принял оффер более известной компании из другого сектора.
В целом мы стараемся поддерживать позитивные отношения с теми кандидатами, которые приняли офферы других компаний, дружить и быть на связи с ними. Мы узнаем, как у них складываются дела. Действуем в рамках бизнес-этикета, не вдаемся в детали. В то же время это позволяет нам понять свои преимущества: так, например, в более крупных компаниях люди сталкиваются с большей бюрократией и сложностями. Это традиционная «плата» для сотрудников корпораций.
Этот же подход позволяет нам получить рекомендации от наших кандидатов — многие из тех, кто в итоге нас не выбрал, рекомендуют своих знакомых. Это хороший способ расширить кадровый резерв.
Что касается площадок для подбора, на текущий момент с помощью сайта hh.ru можно закрыть 70−80% всех вакансий. Дополнительно к этому ищем по рекомендациям, агентствам, в соцсетях и телеграм-каналах, которые очень выросли за последнее время и дают весьма неплохой отклик. Здесь самое главное — грамотно презентовать вакансию.
«По европейским меркам планка заработной платы айтишников явно занижена»
— В нашей компании, как и в большинстве сегодня, есть дефицит ИT-специалистов. Начался он еще до пандемии, а после нее усилился многократно. За время локдауна многие организации ощутили преимущества дистанционной работы. Например, одно из них — экономия на аренде офисных помещений. Методом проб и ошибок руководители поняли, как грамотно выстраивать процессы в команде, и уже не планируют возвращаться в офисы либо работают в гибридном режиме.
У нас в стране сильные айтишники, но по европейским меркам планка их заработной платы явно занижена. Люди сравнивают свой доход с доходом западных коллег, поэтому все меньше откликаются на вакансии российских компаний, а больше смотрят на офферы зарубежных. Во время пандемии географические границы стерлись. Если еще несколько лет назад устроиться на работу в иностранную фирму было сложно, то сегодня сделать это легко, что приводит к оттоку российских ИТ-специалистов.
В основном ощущается дефицит кадров, связанных с программированием, фронтенд-разработкой и продуктовой аналитикой. Спрос на таких специалистов растет независимо от масштаба бизнеса. Стартапу сложно конкурировать с крупными компаниями, особенно в плане материального вознаграждения.
«Компании сами создают себе ограничения»
— На рынке видим нехватку по специальностям, которые входят в классическую команду разработки программного обеспечения и кросс-платформенных сервисов: backend- и frontend-разработчиков, мобильных приложений iOS и Android, QA-специалистов и DevOps-инженеров.
Нами подмечено, что те компании, которые жалуются на острую нехватку кадров в этих областях, сами создают себе ограничения. К ним относятся, например, присутствие в офисе, нахождение кандидата в Москве или ином крупном городе. Такие требования часто исходят от руководства бизнеса, которое пытается применять к ИT-специалистам те же подходы, что и к остальным сотрудникам с другими ролями в компании.
Менеджмент, который требует от ИT-команд присутствия в офисе (чтобы они были на виду и под контролем), скорее всего, не имеет достаточных компетенций для работы с ИT-подразделениями. В таких случаях процессы и коммуникации могут быть поломаны независимо от того, находятся люди в офисе или на «удаленке».
Мы уже много лет не испытываем острого кадрового голода благодаря следующим подходам:
Вместо заключения
В данный момент важную роль в подготовке ИT-специалистов начинают играть разного рода онлайн-курсы и онлайн-университеты. В период самоизоляции их популярность
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Дефицит специалистов в сфере ИТ всего за несколько лет достиг критического уровня. Статистика пугает: уже сейчас дефицит квалифицированных кадров в отрасли...
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