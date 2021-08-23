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Фото: РБК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве на стадионе «Лужники» задержали болельщиков с БЧБ-флагом Суд, который назначит им наказание, состоится сегодня, 23 августа.

Об этом информирует «ОВД-Инфо».Указано, что задержанным вменяют нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП).Суд, который назначит им наказание, состоится сегодня, 23 августа. Ночь задержанные провели в отделении полиции.Отметим, что статья 20.31 КоАП предполагает наказание в виде штрафа от 3000 до 10000 рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов.