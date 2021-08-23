ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве на стадионе «Лужники» задержали болельщиков с БЧБ-флагом

23.08.2021 10:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Москве на стадионе «Лужники» задержали болельщиков с БЧБ-флагом
Фото: РБК
В Москве на стадионе «Лужники» полиция задержала болельщиков, которые вывесили оппозиционный бело-красно-белый флаг.

Об этом информирует «ОВД-Инфо».

Указано, что задержанным вменяют нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП).

Суд, который назначит им наказание, состоится сегодня, 23 августа. Ночь задержанные провели в отделении полиции.

Отметим, что статья 20.31 КоАП предполагает наказание в виде штрафа от 3000 до 10000 рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд, который назначит им наказание, состоится сегодня, 23 августа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему некоторые женщины по 3 раза выходят замуж, а кто-то не может даже отношений завести?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by