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В Москве на стадионе «Лужники» задержали болельщиков с БЧБ-флагом
Источник материала: UDF
Фото: РБК
Об этом информирует «ОВД-Инфо».
Указано, что задержанным вменяют нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП).
Суд, который назначит им наказание, состоится сегодня, 23 августа. Ночь задержанные провели в отделении полиции.
Отметим, что статья 20.31 КоАП предполагает наказание в виде штрафа от 3000 до 10000 рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов.
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Суд, который назначит им наказание, состоится сегодня, 23 августа.
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