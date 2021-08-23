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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему некоторые женщины по 3 раза выходят замуж, а кто-то не может даже отношений завести? Дама, которая не может завести никаких отношений, нуждается в некотором повышении самооценки.

- Выход замуж 2, 3, 4...N раз, особенно в условиях современной цивилизации, обеспечивающей самодостаточность обоих полов, может обозначать всё, что угодно. Например, банальное сколачивание состояния через разводы и раздел имущества ) Или редкую склочность и стервозность, заставляющую метаться из отношений в отношения, травмируя себя и избранников. Или крайнюю восприимчивость и доверчивость, заставляющую каждые новые отношения воспринимать исключительно через розовые очки - прямо как в моём эпиграфе )Вариантов, как видите, масса. Просто выйти замуж или жениться ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ НЕТ НИКАКИХ, если только у Вас нет патологической боязни людей ("Не выходи из комнаты - не совершай ошибку!" (Бродский) И повторять этот номер можно сколько угодно раз - это никак не характеризует человека само по себе. Для характеристики человека надо понимать, как она каждый раз выходит, зачем и за кого.Я понимаю,что ответ получился в стиле"Потому что гладиолус" ) - но ведь Вы, наверное, ждали открытия какой-то страшной тайны, которой обладают постоянно выходящие замуж женщины: вроде "энергетической чакры в районе бедёр" или "навыка эффективного гипноза мужчин". А я постарался Вам показать, что многочисленные замужества сами по себе о человеке ничего не говорят.Ну, а дама, которая не может завести вообще никаких отношений, нуждается просто в некотором повышении самооценки и снятии внутренней тревожности - ибо эта тревожность и зажатость ей как раз и мешает. В коучинге я этому помогаю, так что велком.