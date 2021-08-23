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В Дзержинском районе от огня спасли 70 га посевов тритикале 

23.08.2021 10:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе от огня спасено около 70 га посевов тритикале. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"22 августа в 12.15 в МЧС поступило сообщение о загорании тритикале на корню в поле ОАО "Крутогорье-Петковичи" возле деревни Ферма-Гай Дзержинского района Минской области. В результате загорания уничтожено 0,13 га посевов. Работниками МЧС спасено 69,87 га посевов тритикале", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается. 

Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, 22 августа поздно вечером очевидец сообщил в службу 101 о пожаре в поле вблизи деревни Сороки Щучинского района.

"По прибытии спасателей к месту вызова наблюдалось открытое горение скирды соломы в рулонах весом около 132 т. Работниками МЧС спасено 120 т. Для устройства разрывов скирды и ограничения распространения пламени привлекался также погрузчик местного сельхозпредприятия", - рассказали в управлении. 

Огнем уничтожено 12 т соломы. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается.-0-  
 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается. 
 
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