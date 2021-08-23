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США и Литва призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов

23.08.2021 10:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи 21 августа обсудили ситуацию в Беларуси.

США и Литва призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов
Фото BALTNEWS.lt / Анатолий Иванов

 

Как сообщил пресс-секретарь госсекретаря Нед Прайс, в числе прочих тем собеседники обсудили «жестокие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Беларуси».

Блинкен и Ландсбергис «подтвердили свою неизменную поддержку белорусского демократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов и его кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов» через границы со странами ЕС.

 

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Теги: Брест
 
 
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи 21 августа обсудили ситуацию в Беларуси.
 
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