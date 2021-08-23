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США и Литва призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов
Источник материала: Навiны
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи 21 августа обсудили ситуацию в Беларуси.
Как
Блинкен и Ландсбергис «подтвердили свою неизменную поддержку белорусского демократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов и его кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов» через границы со странами ЕС.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи 21 августа обсудили ситуацию в Беларуси.
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