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Меркель заявила, что Европа полностью откажется от российского газа
Источник материала: UDF
Ангела Меркель
По словам Ангелы Меркель, отказ от газа необходим для реализации политики климатической нейтральности, принятой на уровне Евросоюза.
«Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах», - предупредила Меркель.
Готовиться к этому нужно не только Москве, но и Киеву, подчеркнула она.
«Украина должна готовиться к тому, что Европа будет значительно более независимой от газа. Украина, как и другие страны, должна понимать, что делать, когда это произойдет», - сказала Меркель (цитаты по РИА Новости).
Один из возможных вариантов - это сотрудничество по водороду, предложила она, добавив, что такой проект нужно развивать пошагово, и в 2024 году, когда истекает текущий контракт на транзит российского топлива через Украину, «он не сможет заменить газ».
«Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading договорились сотрудничать в сфере развития водородных проектов, сообщает Deutsche Welle. Топ-менеджеры двух компаний в день визита Меркель в Киев подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании и планируют начать взаимодействие в рамках рабочих групп со следующего месяца.
Среди прочего Германия изучает возможность продажи украинского «зеленого» водорода на европейских рынках. Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что у Украины есть «большой потенциал для развития водородной экономики в сотрудничестве с Германией».
Что касается газопровода «Северный поток-2», который, по данным «Газпрома», может заработать уже в этом году, то Германия будет выступать за санкции, если российские власти начнут использовать проект в качестве оружия, заверила Меркель. Она добавила, что Германия будет добиваться того, чтобы договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в 2024 году, был продлен как можно быстрее.
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Но произойдет это только через 25 лет.
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