Источник материала: UDF



Ангела Меркель

«Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах», - предупредила Меркель.

«Украина должна готовиться к тому, что Европа будет значительно более независимой от газа. Украина, как и другие страны, должна понимать, что делать, когда это произойдет», - сказала Меркель (цитаты по РИА Новости).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меркель заявила, что Европа полностью откажется от российского газа Но произойдет это только через 25 лет.

По словам, отказ от газа необходим для реализации политики климатической нейтральности, принятой на уровне Евросоюза.Готовиться к этому нужно не только Москве, но и Киеву, подчеркнула она.Один из возможных вариантов - это сотрудничество по водороду, предложила она, добавив, что такой проект нужно развивать пошагово, и в 2024 году, когда истекает текущий контракт на транзит российского топлива через Украину, «он не сможет заменить газ».«Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading договорились сотрудничать в сфере развития водородных проектов, сообщает Deutsche Welle. Топ-менеджеры двух компаний в день визита Меркель в Киев подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании и планируют начать взаимодействие в рамках рабочих групп со следующего месяца.Среди прочего Германия изучает возможность продажи украинского «зеленого» водорода на европейских рынках. Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что у Украины есть «большой потенциал для развития водородной экономики в сотрудничестве с Германией».Что касается газопровода «Северный поток-2», который, по данным «Газпрома», может заработать уже в этом году, то Германия будет выступать за санкции, если российские власти начнут использовать проект в качестве оружия, заверила Меркель. Она добавила, что Германия будет добиваться того, чтобы договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в 2024 году, был продлен как можно быстрее.