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Следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша в Стародорожском районе

23.08.2021 10:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего малыша. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, вечером 22 августа в агрогородке Синегово Стародорожского района трое детей (3, 7 и 13 лет) находились дома, родители в это время отсутствовали. Около 19.30 старший брат, услышав крик сестры, выбежал во двор. Возле электрического насоса он увидел трехлетнего брата без признаков жизни. Соседи вызвали бригаду скорой медицинской помощи и пытались реанимировать мальчика, но спасти его уже не удалось", - рассказали в СК.

По предварительной информации, ребенок прикоснулся к оголенной части электропровода насоса. От полученной электротравмы малыш скончался на месте. Следует отметить, что семья находится в социально опасном положении.

Следователем с привлечением специалиста районной энергогазинспекции проведен осмотр места происшествия, изъята часть электропровода. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Минской области. По факту гибели ребенка Стародорожский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, ребенок прикоснулся к оголенной части электропровода насоса. От полученной электротравмы малыш скончался на месте.
 
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