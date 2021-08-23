ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минском районе из-за пожара в ТЦ эвакуированы 73 человека

23.08.2021 10:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе из-за пожара в ТЦ эвакуированы 73 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"22 августа в 22.02 в МЧС поступило сообщение о загорании холодильных шкафов в помещении кондитерского цеха в здании ТЦ "Сухарево" ООО "Евроторг" в промузле "Западный" Минского района по ул. Монтажников, 2. В результате пожара повреждены 2 холодильных шкафа, закопчены стены и потолок в помещении. 

До прибытия подразделений МЧС в результате сработки системы оповещения из здания эвакуированы 73 человека, из них 45 посетителей торгового центра. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Стародорожском районе трехлетнего ребенка убило током
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by