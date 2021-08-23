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В Стародорожском районе трехлетнего ребенка убило током

23.08.2021 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи Стародорожского района проводят проверку по факту гибели трехлетнего мальчика.

В Стародорожском районе трехлетнего ребенка убило током

Как сообщает СК, вечером 22 августа в агрогородке Синегово трое детей (3, 7 и 13 лет) находились дома, родители в это время отсутствовали.

«Около 19:30 старший брат, услышав крик сестры, выбежал во двор. Возле электрического наноса он увидел трехлетнего брата без признаков жизни. Соседи вызвали бригаду скорой медпомощи и пытались реанимировать мальчика, но спасти его уже не удалось, — отметили в СК. — По предварительной информации, ребенок прикоснулся к оголенной части электропровода насоса. От полученной электротравмы малыш скончался на месте. Следует отметить, что семья находится в социально опасном положении».

 

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Следователи Стародорожского района проводят проверку по факту гибели трехлетнего мальчика.
 
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