В Стародорожском районе трехлетнего ребенка убило током

Следователи Стародорожского района проводят проверку по факту гибели трехлетнего мальчика.





Как сообщает СК, вечером 22 августа в агрогородке Синегово трое детей (3, 7 и 13 лет) находились дома, родители в это время отсутствовали.

«Около 19:30 старший брат, услышав крик сестры, выбежал во двор. Возле электрического наноса он увидел трехлетнего брата без признаков жизни. Соседи вызвали бригаду скорой медпомощи и пытались реанимировать мальчика, но спасти его уже не удалось, — отметили в СК. — По предварительной информации, ребенок прикоснулся к оголенной части электропровода насоса. От полученной электротравмы малыш скончался на месте. Следует отметить, что семья находится в социально опасном положении».