В Минске столкнулись автомобиль и трамвай - водителя легковушки ослепило солнце

Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром на улице Красной столкнулись автомобиль и трамвай. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





"По предварительной информации, сегодня примерно в 8.25 52-летний водитель автомобиля "Хендэ" двигался по улице Красной со стороны улицы Якуба Коласа в направлении проспекта Машерова. При развороте вблизи дома №19 он не уступил дорогу попутному трамваю и совершил с ним столкновение. Со слов водителя иномарки, из-за яркого солнца он не заметил трамвай", - рассказали в ГАИ.





В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.





На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.





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Госавтоинспекция напоминает, перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и попутному трамваю.-0-