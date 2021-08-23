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В Минске столкнулись автомобиль и трамвай - водителя легковушки ослепило солнце

23.08.2021 10:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром на улице Красной столкнулись автомобиль и трамвай. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 8.25 52-летний водитель автомобиля "Хендэ" двигался по улице Красной со стороны улицы Якуба Коласа в направлении проспекта Машерова. При развороте вблизи дома №19 он не уступил дорогу попутному трамваю и совершил с ним столкновение. Со слов водителя иномарки, из-за яркого солнца он не заметил трамвай", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. 

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и попутному трамваю.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. 
 
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