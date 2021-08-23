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Еще одного выступившего против насилия православного священника сослали в провинцию

23.08.2021 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще один православный священник сослан из Гродно в провинцию.

Это иерей Николай Гайдук, который был настоятелем домового храма святителя Николая Чудотворца на Архиерейском подворье. 22 августа он опубликовал фото с нового места служения — церкви Георгия Победоносца в городском поселке Красносельский.

Гайдук выступил против насилия силовиков, не скрывал свою гражданскую позицию.

Ранее, в июле, из Свято-Покровского кафедрального собора в Гродно в агрогородок Квасовка был переведен Георгий Рой, который также высказывался против насилия силовиков.

Преследование священников, призывавших прихожан не присоединяться ко лжи, началось после назначения главой Гродненской и Волковысской епархии епископа Антония. 

Он сменил на посту Артемия — одного из немногих иерархов Белорусской Православной Церкви, которые открыто высказывают свое мнение о происходящем в Беларуси.
 
Теги: Гродно
 
 
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Еще один православный священник сослан из Гродно в провинцию.
 
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