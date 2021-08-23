Головченко об интеграции с Россией: Скоро все узнают

Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил в интервью «Главному эфиру» телеканала «Беларусь 1», комментируя итоги встречи с российским коллегом Михаилом Мишустиным на полях заседания Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате (Кыргызстан).





«Мы обсуждали завершение работы над пакетом интеграционных документов по углублению экономической интергации, по союзным программам. Мы уже очень близки к завершению этой работы. Думаю, что в скором времени граждане и Беларуси, и России наконец-таки узнают в полном объеме о том, что нам удалось сделать, о чем удалось договориться на протяжении последних полутора лет», — заявил он.





Головченко назвал подготовленные документы программой стратегического характера, которая рассчитана на два-три ближайших года.





«Дошлифовывали детали, потому что это все-таки важные документы, программа стратегического характера, по которой мы будем выстраивать отношения в ближайшие как минимум несколько лет — до 2024-25-го, а по каким-то программам и до 27-го года. Поэтому обсуждались эти вопросы», — объяснил премьер-министр.





Он также сказал, что на встрече с Мишустиным обсуждались текущие вопросы, связанные с санкционным давлением. Головченко выразил надежду, что Россия поддержит Беларусь.





«Ну и текущие вопросы торгово-экономического взаимодействия, которое подвергается опять-таки санкционному давлению. Поэтому я, как говорил раньше, уверен, мы уверены, что Россия — наш ближайший союзник и партнер безусловно не останется в стороне, и она не остается в стороне. Поэтому текущие вопросы, касающиеся работы наших отраслей, экономики предприятий. Абсолютно, как всегда, встеча прошла в таком дружеском, конструктивном, эффективном ключе. Мы с моим коллегой, премьер-министром России договорились по всем тем вопросам, которые перед собой ставили», — сказал он.





По словам Головченко, решение о дате проводения заседания Союзного совмина может быть принято в течение месяца.





«У нас уже есть предложения, но окончательно, как это положено по процедуре, будет определено постоянным комитетом Союзного государства. И я думаю, что, рассчитываю, что в течение месяца мы выйдем на проведение заседания», — объяснил премьер-министр.