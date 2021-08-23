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Шкурин наконец дебютировал за киевское «Динамо»

23.08.2021 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский форвард Илья Шкурин дебютировал за киевское «Динамо» в официальных матчах.



Это произошло на фоне слухов о том, что главный тренер Луческу не хотел этого футболиста. Об этом заявил экс-тренер сборной Украины Александра Хацкевич. Однако его слова опроверг агент футболиста  Валерий Исаев.

В любом случае Шкурин вышел на поле, отыграл целый тайм (появился сразу после перерыва), и, кажется, возможностью этой он вполне воспользовался. Уже через 10 минут косвенно поучаствовал в третьем взятии ворот: после выноса со своей половины навязал борьбу сопернику, недоставшему самую малость до мяча. Итог – выход Виталия Буяльского один на один с голкипером и четкая реализация.
 
 
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Белорусский форвард Илья Шкурин дебютировал за киевское «Динамо» в официальных матчах.
 
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