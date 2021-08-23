ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сирия может войти в ОДКБ

23.08.2021 10:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Сирия может войти в ОДКБ
Фото: ТАСС
Сирия может быть включена в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это будет выгодно ей и государствам организации. Об этом сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ Андрей Картаполов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Почему бы нет? Во-первых, устав не догма, он должен отвечать непосредственно обстановке, если это будет выгодно всем, и Сирии, и партнерам по ОДКБ, я не исключаю такую возможность", - сказал Андрей Картаполов.


В настоящий момент членами ОДКБ являются шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.


Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 г. к ним присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 г. сроком на пять лет. 2 апреля 1999 г. Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались подписывать протокол о продлении срока его действия. Узбекистан возобновил членство в августе 2006 г., в декабре 2012 г. вышел из договора.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящий момент членами ОДКБ являются шесть государств.
 
Новости дня
Новости разные
 
 В Бобруйске МАЗ врезался в легковушку, а та в жилой дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by