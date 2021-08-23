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Сразу все валюты подешевели к белорусскому рублю утром 23 августа
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Благодаря общему снижению всех валют стоимость валютной корзины опустилась сразу на 0,27% до минимума более чем за 10 месяцев.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара обвалился сразу на 0,0129 BYN до 2,5039 BYN/USD.
Курс евро упал на 0,0049 BYN до 2,9350 BYN/EUR и оказался на минимуме за 10 дней, а до минимума за год не хватило всего 0,0005 BYN.
Курс российского рубля снизился ещё на 0,0049 BYN до 3,3800 BYN/100 RUB и с минимума за четыре месяца полетел на минимум за 9(!) месяцев.
Рубль РФ дешевеет уже 11-й раз за последние 13 торгов. Суммарное снижение за это время составило 0,0741 BYN.
Московская биржа
Утром в понедельник российский рубль начал отвоёвывать потери у доллара и евро. Так, курс доллара опустился на 30 копеек до 74,05 RUB/USD, а курс евро — всего на 8 копеек до 86,72 RUB/EUR.
Укрепление российского рубля происходит на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Хотя её котировки сейчас находятся вблизи минимума за четыре месяца.
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Курс доллара обвалился сразу на 0,0129 BYN до 2,5039 BYN/USD.
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