Источник материала: БелТА





"22 августа в 13.00 в Бобруйске 63-летний местный житель, двигаясь на автомобиле МАЗ по улице Бахарова, при повороте налево столкнулся со встречным "Митсубиси", который от удара продолжил движение и врезался в жилой дом", - рассказали в МВД.





25-летний водитель легкового авто с травмами госпитализирован.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бобруйске МАЗ врезался в легковушку, а та в жилой дом 25-летний водитель легкового авто с травмами госпитализирован.