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Мошенники сняли деньги со счетов двух пенсионеров в Гомельской области

23.08.2021 11:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе мошенники сняли через программу удаленного рабочего стола деньги со счетов пенсионеров, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В начале августа 63-летней жительнице деревни Расова в Viber поступил звонок. Звонившие представились работниками банка. Женщину убедили, что преступники пытаются похитить деньги с ее счета. Чтобы им помешать, необходимо установить программу удаленного рабочего стола AnyDesk. С помощью этого приложения мошенники получили доступ к смартфону сельчанки, а затем завладели реквизитами ее счета в одном из банков страны. Со счета неизвестные списали почти Br300.

Такой же звонок в мессенджере поступил 65-летней пенсионерке из Светлогорска. Послушавшись лжебанковских работников, она установила аналогичную программу. Финал - списание со счета более Br200.

В УДВ напомнили: вычислить звонящего мошенника несложно, достаточно знать, как он действует. "Для начала вас попросят не перезванивать в банк, поскольку звонок может помешать расследованию, и предупредят об уголовной ответственности за препятствование расследованию. Для убедительности мошенники будут ссылаться на произвольный номер статьи УК. Далее звонок переключается на псевдосотрудника правоохранительных структур (МВД, прокуратуры и так далее), который продолжит вводить вас в заблуждение", - описали специалисты алгоритм действий мошенников. Во время общения мошенники на любой стадии разговора будут пытаться выведать конфиденциальные данные. Для этого они предлагают установить AnyDesk из Google Play или App Store. Это приложение позволяет получить доступ к счету.

"Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. При малейших сомнениях и подозрениях прекращайте разговор. Лучше перезвоните в банк и уточните вопрос", - рекомендовали в УВД.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Такой же звонок в мессенджере поступил 65-летней пенсионерке из Светлогорска. Послушавшись лжебанковских работников, она установила аналогичную программу. Финал...
 
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