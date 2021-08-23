ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель легковушки и трехлетний ребенок пострадали в аварии на М1 в Брестской области

23.08.2021 11:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на трассе М1 столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали женщина и трехлетний ребенок. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 22 августа около 10.00 на трассе М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, 34-летняя минчанка на автомобиле "Фольксваген" двигалась в сторону Бреста. Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и там столкнулась с "Маздой", после чего съехала в кювет.

В больницу доставили водителя "Фольксвагена" и трехлетнего ребенка, который был на переднем сидении в детском удерживающем устройстве.-0-
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария случилась 22 августа около 10.00 на трассе М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, 34-летняя минчанка на автомобиле "Фольксваген"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко в шаге от тиумфа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by