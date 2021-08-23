Источник материала: UDF



Фото: BALTNEWS.lt / Анатолий Иванов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США и Литва призвали режим Лукашенко прекратить репрессии против белорусов Блинкен и Ландсбергис подтвердили свою поддержку белорусского демократического движения.

Как сообщил пресс-секретарь госсекретаря, в числе прочих тем собеседники обсудили «жестокие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Беларуси».Блинкен и Ландсбергис «подтвердили свою неизменную поддержку белорусского демократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов и его кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов» через границы со странами ЕС.