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США и Литва призвали режим Лукашенко прекратить репрессии против белорусов
Источник материала: UDF
Фото: BALTNEWS.lt / Анатолий Иванов
Как сообщил пресс-секретарь госсекретаря Нед Прайс, в числе прочих тем собеседники обсудили «жестокие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Беларуси».
Блинкен и Ландсбергис «подтвердили свою неизменную поддержку белорусского демократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов и его кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов» через границы со странами ЕС.
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Блинкен и Ландсбергис подтвердили свою поддержку белорусского демократического движения.
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